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常常便祕該怎麼辦？營養師曝「6剋星」：順暢又一舉數得

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 15:13:34｜2021-04-14 15:48:56

Young woman suffering from abdominal pain feeling stomachache, s
▲現代人生活節奏緊湊，在飲食與作息都不正常的情況下，不少人也有長期便秘困擾。（圖／ingimage）
現代人生活節奏緊湊，在飲食與作息都不正常的情況下，不少人也有長期便秘困擾。對此，正妹營養師高敏敏也分享對付便秘的「6種剋星」，除了腸道順暢外還對身體有益。

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高敏敏營養師表示「其實大部分的便秘跟飲食生活習慣不良真的有很大的關係，有人曾問我為什麼吃了各種益生菌連軟便劑都試了，還是上不出來？一問之下，她因為想要減肥又怕胖，餐餐水煮還吃得少，連水都不太喝」，其實從飲食來改善，就能變身順暢的好體質。

▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏
▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
高敏敏整理出的「6大便秘剋星」如下：

一、水－糞便灑水、減少摩擦力，更好上！

每日水份至少1500-2000cc，尤其早上起床，就來一杯常溫水來促進腸反射順暢一下吧！

二、蔬菜－腸道推土機，把糞便推出來

蔬菜中的纖維可刺激腸道蠕動，還有助降低血膽固醇、維持血糖穩定

三、水果－纖維+水，更給力

推薦梨子、西瓜、木瓜、香瓜及火龍果等等瓜果類水果 含水量高

▲營養師高敏敏分享便祕的「6剋星」。（圖／營養師高敏敏
▲營養師高敏敏分享便祕的「6剋星」。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
四、粗雜糧－礦物質鎂，放鬆腸道更easy

推薦弛緩性便秘的人攝取，可以刺激腸道，促進胃腸蠕動，增強排便能力

五、油－讓糞便柔軟平滑

適量的油抵達腸道，可以使糞便軟化幫助成形，讓排便過程順暢

六、好菌－腸環境好，自然順順順

每天喝優酪乳、吃優格 幫助養好腸道菌叢，也補充到鈣質幫助肌肉放鬆，一舉數得。（編輯：潘毅）

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