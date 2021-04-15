超商即期品太多！店員揭「正確吃法」　眾愣：花式吃報廢

台灣超商林立，許多忙碌的上班族或學生族群會選擇到超商購買微波食品暫時果腹打發一餐，遇到某些食品保存期限將至前，超商也會推出促銷活動避免報廢。近日就有名超商店員透過巧手DIY出「報廢品的正確吃法」，平常裝在塑膠容器內的餐點透過擺盤瞬間升級成高級料理，就連網友也忍不住連聲稱讚「根本就是被超商耽誤的廚師」。

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日前有網友投稿臉書匿名社群《靠北7-11》，同時貼出4張自己利用擺盤、混搭後發表的「超商報廢正確吃法」，只見原本的涼麵、御飯糰和微波炒飯，再經過其他蔬菜、沙拉和佐料的搭配後，看起來就像是一道道精心安排過的料理。

▲網友將許多微波食品組合在一起，變成一道看似高級的料理。（圖／翻攝臉書《靠北7-11》）

照片曝光後，不少網友也被原PO超有才的版擺盤手法說服，紛紛在該討論串底下留言稱讚「根本就是被超商耽誤的廚師」、「您入錯行了，比較適合餐飲業內場」、「可以不要把報廢弄成我吃不起的樣子嗎」、「花式吃報廢啊！人生太精緻了」、「可以去高級餐廳擺盤了，薪水現漲三倍」、「為什麼我吃的報廢跟你的不一樣」。

事實上先前也有網友討論到「搜刮即期食品」的行為是否常見，當時也有許多民眾點出這些即期食品超過期限必須報廢也是浪費，不如趁著有優惠打折時購入「很省錢不錯啊」、「精打細算很好啊，而且超過期限也是報廢，浪費食物」、「日本一堆人搶打折食品好嗎」。（編輯：楊智傑）