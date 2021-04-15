喜宴雞湯一上桌「他狂吃肉被嘲笑」！網揭殘酷真相：太笨
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 19:51:38
結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅、慶祝。不過，就有一名網友參加婚宴時，看到雞湯一上桌就狂吃湯裡的雞肉，沒想到卻被友人嘲笑「沒見過市面」，讓他當場羞紅了臉。對此，就有內行人點出原因直嘆「傻傻的！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示喜宴、辦桌等場合幾乎都會出現雞湯這道料理，其通常都以土雞、烏骨雞全雞下去燉煮的。但他透露，某天和好友參加婚宴時，對方看到他狼吞虎咽地吃著湯裡面的雞肉，就不斷嘲笑「這種雞肉哪有人在吃的，都嘛老母雞吊湯，肉早就不好吃了，你真的沒見過市面耶！」讓原PO當場羞紅了臉，這也讓他無奈直喊「我覺得好吃不行嗎？」最後也好奇詢問大家「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎？」
問題一曝光，就引來不少老饕點出問題，「因為蒸太久，肉沒味了，湯才是重點」、「肉是比較柴沒錯，但要說大家都不吃也不至於，會說的通常是那種愛面子的」、「主要是煲湯後的雞肉很乾柴，確實不好吃」、「精華都在湯裡，肉早就沒什麼味道了」、「真的很難吃阿！又乾又柴，更別說上雞湯時都吃飽了」、「吃過很多次辦桌，雞肉都很老，不好吃」。
但也有人抱持不同看法，「其實蠻好吃的，包回家可以再吃一餐」、「燉雞湯的雞哪有可能沒人吃....」、「好吃啊！吃辦桌最愛就這道菜了」、「辦桌的雞湯幾乎是最不雷也好吃，不吃的傻了」、「很好吃耶！辦桌的一定是軟的」、「蠻好吃的，不過湯還是比雞肉搶手」、「雞跟湯是分開做的，誰會像你家庭燉雞一鍋到底啦」、「你朋友不懂裝懂吧！？湯都馬是另外煮的…」。
甚至有網友猜測「他只是想打包，維持完整性」、「戰術而已，而且要說大聲點，讓隔壁幾桌都聽到」、「我也都這樣跟朋友講，湯分完回頭就把整隻雞包回家」、「這種人就自以為是，覺得這樣自己顯得更懂更高級」、「你太笨了！因為這樣講他才有機會打包啊！傻傻的」。（編輯：陳雅雲）