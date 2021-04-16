子宮肌瘤長多大要開刀？喝豆漿蜂王乳長更快？醫籲：太快變大恐是肉瘤癌

子宮肌瘤是骨盆腔最常見的良性腫瘤之一，育齡婦女發生率據說高達20%，每5名女性就有1人有子宮肌瘤。坊間常有吃山藥、喝豆漿、蜂王乳等食品導致長出子宮肌瘤的傳聞，婦產科醫師提醒，影響子宮肌瘤因素眾多，未必是單一食物攝取造成。
新北市立聯合醫院婦產科主任董宇紅醫師受訪表示，診間常被病人問及為何會長子宮肌瘤。關於子宮肌瘤成因目前尚無統一說法，包括不當荷爾蒙攝取、荷爾蒙不協調、人種、基因遺傳、環境荷爾蒙都有影響，較難以單一原因解釋子宮肌瘤的形成。
雌激素過高刺激肌瘤 月經不正常要注意
董宇紅醫師指出，以正常飲食來說，每天攝取1杯豆漿，或食物中攝取的山藥份量，並不會造成肌瘤生成。不過，植物性食物中含有大豆異黃酮，會產生類似女性荷爾蒙的作用，而子宮肌瘤的成因之一就是雌激素過高與荷爾蒙不協調，確實在某些病人身上發現，攝取某些食物過量導致子宮肌瘤增大的情形，但這些個案並非通例，也不建議女性刻意補充單一食品。
另外，某些研究顯示子宮肌瘤與遺傳基因的關聯性，因此家族中母親、姐妹發生子宮肌瘤者，就應多注意肌瘤問題。或經常出現月經不正常、月經疼痛的女性，也可能有較高的子宮肌瘤風險。
子宮肌瘤長多大要開刀？快速變大可能是癌症？
子宮肌瘤是女性常見疾病，卻未必有明顯症狀。董宇紅醫師說明，有些病人肌瘤僅1-2公分就會產生明顯疼痛，有些肌瘤大至10公分以上，病人卻無明顯感受，主要原因之一是肌瘤生長位置。長在較內側的「黏膜下肌瘤」，即便體積不大也可能引起經痛、經血過多等明顯症狀。生長在漿膜下與肌層內的肌瘤，可能大到一定程度才出現明顯症狀。
董宇紅醫師表示，同樣是長在長在肌層內、10幾公分的子宮肌瘤，有些病人會感覺疼痛，甚至肌瘤壓迫到膀胱、大腸而出現頻尿、便祕等問題，但有些人即便肌瘤體積10公分以上，也僅感覺腹部凸出或摸起來有腫塊，而沒有明顯症狀。一般而言，如果肌瘤變化太快、體積過大，或引起貧血、疼痛、貧尿，就會建議病人接受手術治療。
另外，如果子宮肌瘤體積不正常變大，要注意其他潛在問題。董宇紅醫師指出，子宮內的肌瘤不斷長大，內部可能有組織壞死或是細胞變化，通常愈大的肌瘤愈有惡性腫瘤如子宮肉瘤（子宮肉癌）風險。由於子宮肌瘤與子宮肉瘤無法在超音波下分辨，提醒女性當肌瘤大於8-10公分以上、短時間內生長快速，就應及早就醫檢查或治療。
吃補品不可吃過量 肥胖更易刺激肌瘤長大
攝取食品、補品是否可能導致肌瘤變大？董宇紅醫師解釋，雌激素過高會刺激子宮肌瘤長大，但每個人對於食物的代謝程度都不同，有些人吃補品可能會影響肌瘤生長，有些人卻不受影響，基本原則是不要攝取過量。如果本身已有子宮肌瘤，又想吃補品類食物，建議不可過量並定期回診追蹤肌瘤大小。
董宇紅醫師提醒，本身若有子宮肌瘤又屬於肥胖，子宮肌瘤會更容易變大。原因是體脂肪儲存很多女性荷爾蒙，導致內源的女性荷爾蒙增加，進而刺激肌瘤長大。另外，平日也要避免接觸塑化劑等環境荷爾蒙，除了減少肌瘤風險，也可降低長期接觸之下引起月經異常和腫瘤病變等機率。
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