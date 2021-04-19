特企／韓國去污神器　洗菜洗碗樣樣都神氣

Pril淨麗來自德國漢高，是歐洲銷售第一的洗碗精，而這款小蘇打高效洗碗精系列是專為符合亞洲飲食習慣及洗碗方式而設計的亞洲特仕版，由韓國設計製造並生產。





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此次推出了全新清爽檸檬香味，加上之前推出的潔淨莓果與清新草本兩種香味，讓消費者有更多樣化的選擇。Pril 淨麗更找來時常活躍於知名節目《型男大主廚》的韓籍五星主廚孫榮Kai代言，以親身經驗分享Pril淨麗小蘇打高效洗碗精的神級好用心得，從做菜備料的蔬果洗淨到餐後的碗盤潔淨，只要使用這瓶韓國去污神器，就能輕鬆潔淨、高效去污、並且能安心使用。





代言Pril淨麗小蘇打高效洗碗精的知名五星主廚孫榮Kai，在新品發表會現場大展廚藝，示範製作韓式辣炒豆芽花枝豬肉。從餐前的備料豆芽菜的清洗就是使用Pril淨麗小蘇打高效洗碗精，一路行雲流水地料理、調味、拌炒完成後與大家分享佳餚，就連料理後的碗盤清潔也不假手他人，繼續用同一瓶Pril淨麗小蘇打高效洗碗精，將剛剛盛裝料理的油膩碗盤立即去除油污、清洗完成。親和力超強的孫榮現場從頭示範到底，而且真心推薦Pril淨麗小蘇打高效洗碗精。





孫榮Kai特別提到：「不管是在韓國或是台灣，媽媽們都很辛苦，為了家人的健康，想要親自下廚做菜，還要負責餐後整理、清洗所有鍋碗瓢盆。很特別的是：大家都不喜歡戴手套，因為想要親手感覺到食材或是碗盤清洗後的潔淨感，這跟歐美習慣將所有東西一起泡在水中清洗的習慣不同。這款Pril淨麗小蘇打高效洗碗精為什麼被稱為韓國去污神器？就是因為只要一瓶就可以洗菜也可以洗碗，而且得到韓國最高一級標章，使用起來很安心，還有特別的親膚配方，完全不會咬手，真的超好用！」





Pril淨麗小蘇打高效洗碗精專為亞洲市場所設計開發的按壓式噴頭與流線型瓶身，就是因應亞洲消費者在洗碗時喜歡將洗碗精按壓到菜瓜布上，搓出泡沫後再逐一清洗碗盤所設計。不僅洗碗精的用量較省，泡沫清潔過的地方也一目了然。





家中廚房水槽旁不用再準備很多瓶瓶罐罐來對應不同物品的清洗了，無論是洗滌蔬果或是清潔碗盤，只要有Pril淨麗小蘇打高效洗碗精一瓶搞定。結合了小蘇打高效清潔力的和德國漢高研究60年的獨家濃縮除油配方，讓最難洗的塑膠保鮮盒都能夠一次洗淨不殘留油光。擁有韓國最高一級標章，可以安心清洗蔬果和嬰兒餐具。自然清新香味與親膚不咬手配方讓洗滌時身心都愉悅。Pril淨麗小蘇打高效洗碗精不僅讓家人吃得安心乾淨、也讓洗碗洗菜不再是討人厭的苦差事。



