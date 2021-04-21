四季薄鹽醬油　引領台灣調味新風潮

台灣第一瓶擠壓設計的「四季薄鹽醬油」擠壓瓶設計，讓倒醬油再也不怕失手。薄鹽口味清爽不減美味，不論是基本的燉滷、鐵板煎盤料理、生鮮沾食、清爽涼拌，皆有亮麗表現，在原料上，四季薄鹽醬油嚴選非基因改造大豆、不添加防腐劑，讓你和家人每口都吃得到安心。





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新時代家戶、餐桌必備 擠壓式醬油的「零門檻調味法」





四季薄鹽醬油為新時代家庭量身打造，跟上簡單調味趨勢，一瓶好醬油也得在不搶好食材的風采下提供最佳的美味呈現。四季薄鹽醬油直接沾食也不過鹹、美味恰恰好。擠壓式設計，讓料理新手、小孩都能參與料理調味的樂趣。





二代店餃子職人嚴選 醬香ｘ爆漿餃 來場舌尖味蕾的精采表演





源自老台北人口耳相傳的東湖王家水餃二代店「餃子樂」在北市餃子圈大放異彩，堅持職人每日手工新鮮包餃、不添加任何防腐劑，每顆餃子皆含超過30克多汁新鮮內餡，備受台日媒體關注與饕客指名。呼聲極高的餃子樂，在全面口味測試後，選用四季薄鹽醬油作為店內顧客使用醬油。新鮮多汁的水餃、酥脆可口的煎餃，遇上鹹度剛好、擠壓手感極佳的四季薄鹽醬油，絕對是美好飲食體驗。店內調味區一瓶瓶四季薄鹽醬油，不時可見客人親自調配沾醬，擠壓口乾淨俐落不滴醬、連孩子也能親手體驗調味樂趣。





▲呼聲極高的餃子樂，在全面口味測試後，選用四季薄鹽醬油作為店內顧客使用醬油。（圖／資料照片）

隱身大直內斂華麗鐵板燒 醬香與頂級食材碰撞精緻呈現





大直中高價位的九鼎鐵板燒，是政商聚會、私人業務交流的口袋名單。由知名五星級飯店前主廚團隊鎮守，秉持私廚以客為尊精神，為鐵板前每位客人精心打造一趟趟味蕾之旅。嚴選世界頂級食材，在調味上更需謹慎、精心呈現食材新鮮檔次。四季薄鹽醬油減鹽配方與高檔食材完美呼應、輕輕一擠，即能提出高級食材鮮甜原味。主廚俐落地在鐵板前將醬油擠上料理，發出滋滋聲響與濃厚醬香，好料上桌，恰恰好的美味、滿載豐厚心意。即日起，九鼎鐵板燒將限量提供四季薄鹽醬油鳳梨炒飯，粒粒分明的炒飯搭配鹹香的鳳梨丁，正適合換季開胃。





▲大直中高價位的九鼎鐵板燒，是政商聚會、私人業務交流的口袋名單。（圖／資料照片）

不論是日常餃子沾食、高價精品鐵板店鐵板料理，四季薄鹽醬油獨家擠壓設計，提供便利、用量控制的醬油體驗，不滴、不沾衣物，孩子也能輕鬆使用；減鹽配方不搶食材原味、替風味畫龍點睛，適合家戶各擁一瓶。四季薄鹽醬油已於全聯福利中心上市，快來入手家裡第一瓶新時代醬油吧。





(本文與四季醬油合作)



