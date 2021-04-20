Hyundai Santa Cruz結合休旅與皮卡
Carture 車勢文化
2021-04-20 10:55:20
為滿足載貨皮卡需求同時兼顧乘坐表現，Hyundai日前預告將推出以Tucson為基礎衍生出的Santa Cruz新車型，而關於Santa Cruz日前原廠也完整公布規格資訊。
皮卡車型於北美市場頗受歡迎，雖然皮卡有著出色優異的載貨與載重能力，但也因如此於乘坐舒適度方面就不及一般乘用車來得舒適，對此Hyundai以Tucson底盤為基礎推出Santa Cruz全新車型。由於Santa Cruz是基於Tucson衍生而來車型，因此可以看到Santa Cruz也有著與Tucson相似導入家族最新語彙，不過為符合皮卡粗曠特性，於保險桿與貨斗車尾強化摺線與肌理線條，藉以營造出強壯狂野身形，而4,970mm×1,905mm×1,694mm車身尺碼與3,005mm軸距，和1,323mm貨斗長及9.467 平方公尺面積等設定，不論於市區一般代步或乘載物品都有其特性優勢。
座艙方面Santa Cruz也同樣有著與Tucson相同格局規劃，雙10.25吋中控螢幕與數位儀表建構出虛擬座艙，當然為符合一般用車也提供無線AppleCarPlay/AndroidAuto、無線充電、Bose音響等配備，同時SCC主動車距巡航、車道維持、盲點警示、前方防撞等智慧駕駛輔助系統也一應俱全。
動力部分Santa Cruz配置八速手自排，提供2.5升自然進氣（190hp/25kgm）與2.5升渦輪（275hp/42.8kgm）兩種規格，並分別具有1,588公斤與2,268公斤拖曳能力。