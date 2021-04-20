NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

Hyundai Santa Cruz結合休旅與皮卡

Carture 車勢文化

2021-04-20 10:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
為滿足載貨皮卡需求同時兼顧乘坐表現，Hyundai日前預告將推出以Tucson為基礎衍生出的Santa Cruz新車型，而關於Santa Cruz日前原廠也完整公布規格資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
皮卡車型於北美市場頗受歡迎，雖然皮卡有著出色優異的載貨與載重能力，但也因如此於乘坐舒適度方面就不及一般乘用車來得舒適，對此Hyundai以Tucson底盤為基礎推出Santa Cruz全新車型。由於Santa Cruz是基於Tucson衍生而來車型，因此可以看到Santa Cruz也有著與Tucson相似導入家族最新語彙，不過為符合皮卡粗曠特性，於保險桿與貨斗車尾強化摺線與肌理線條，藉以營造出強壯狂野身形，而4,970mm×1,905mm×1,694mm車身尺碼與3,005mm軸距，和1,323mm貨斗長及9.467 平方公尺面積等設定，不論於市區一般代步或乘載物品都有其特性優勢。

Santa Cruz是基於Tucson衍生而來車型，因此外觀造型也保有相近的休旅設計。
Santa Cruz是基於Tucson衍生而來車型，因此外觀造型也保有相近的休旅設計。
保險桿與貨斗等處則營造出皮卡該有的粗曠輪廓。
保險桿與貨斗等處則營造出皮卡該有的粗曠輪廓。
Santa Cruz擁有1,323mm貨斗長及9.467 平方公尺面積。
Santa Cruz擁有1,323mm貨斗長及9.467 平方公尺面積。
座艙方面Santa Cruz也同樣有著與Tucson相同格局規劃，雙10.25吋中控螢幕與數位儀表建構出虛擬座艙，當然為符合一般用車也提供無線AppleCarPlay/AndroidAuto、無線充電、Bose音響等配備，同時SCC主動車距巡航、車道維持、盲點警示、前方防撞等智慧駕駛輔助系統也一應俱全。

動力部分Santa Cruz配置八速手自排，提供2.5升自然進氣（190hp/25kgm）與2.5升渦輪（275hp/42.8kgm）兩種規格，並分別具有1,588公斤與2,268公斤拖曳能力。

座艙則維持與Ticson相同格局配置。
座艙則維持與Ticson相同格局配置。
10.25吋中控螢幕提供無線AppleCarPlay/AndroidAuto等多項功能。
10.25吋中控螢幕提供無線AppleCarPlay/AndroidAuto等多項功能。
後座空間也能應付日常載人使用。
後座空間也能應付日常載人使用。
雖具有皮卡條件，但基於Tucson底盤打造因此於一般道路乘坐也有舒適表現。
雖具有皮卡條件，但基於Tucson底盤打造因此於一般道路乘坐也有舒適表現。
引擎提供2.5升自然進氣與渦輪。
引擎提供2.5升自然進氣與渦輪。
Santa Cruz具有越野路段與最大2,268公斤拖曳能力。
Santa Cruz具有越野路段與最大2,268公斤拖曳能力。
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
12.23%87.77%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
42.62%57.38%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀