慶祝進入中國市場20周年，Porsche於上海車展推出911 Turbo S China 20th Anniversary Edition紀念車

（圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

2021-04-21 05:25:21

隨著第19屆上海車展展開，2021年事逢Porsche進入中國市場20周年，因此Porsche特於該展覽中發表911 Turbo S China 20th Anniversary Edition中國20周年紀念車，將極具保時捷品牌辨識度的經典傳承元素以五種不同車色展現，並同步於當地販售！

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全新 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition是專為中國市場打造的市場限定車款，整體設計靈感源自保時捷深耕中國20載，洞察市場喜好而來，首先在車色上，共提供五種專屬車色，包括因Gulf石油塗裝之917而聞名於世的海灣橙，而在本次上海車展亮相的奧斯陸藍，則源自保時捷首款跑車356，另外三款顏色分別為星光寶石紅、薄荷綠及維奧拉紫金屬漆。

而每輛911 Turbo S China 20th Anniversary Edition都將搭配由Porsche Exclusive Manufaktur訂製部門精心設計的上白金色彩繪，除了貫穿全車中央的賽車線條，車側則有〝20〞數字與〝PORSCHE〞字樣，兩側 B 柱上也會有“20 Years Porsche China Edition”銀色徽章，車內則會搭上與車身同色飾板，並且在手套箱上緣、中央鞍座扶手與專屬車側門檻上，同樣也都會有20 Years Porsche China Edition”字樣，以示身分。

911 Turbo S China 20th Anniversary Edition 動力系統完全與911 Turbo S相同，具備650ps最大馬力與800Nm最大扭力，極速可達330 km/h。在使用標配的Sport Chrono跑車計時套件下，從靜止加速至100km/h僅需 2.7 秒。

全新 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition是保時捷品牌與中國文化相結合的創意結晶，僅限定於中國販售的911 Turbo S China 20th Anniversary Edition基本售價為 3,114,500人民幣，約折合新台幣1,348萬，在極具意義下，相信又會在中國層峰間造成收藏熱潮。

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