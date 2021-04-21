做番茄炒蛋也有禁忌！「3配料」最好別放：小心適得其反

「番茄炒蛋」是一道極為常見的家常菜，不僅老少咸宜，配粥或配飯也都很合適，深受不少人喜愛。不過，番茄炒蛋的做法看似簡單，其實也暗藏學問！近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就提醒，做番茄炒蛋有「3樣配料」不宜放，小心放了會適得其反。

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《小茉莉美食記》指出，雞蛋遇上番茄，在味道和營養上都是互補，相得益彰，自然也就成為了深得人心的「國民菜」。然而，每個人的口味喜好不盡相同，番茄炒蛋的做法也變得五花八門，雖然說眾口難調，但是有一些調味料或配菜絕對不能亂放，否則可能會影響味道，甚至破壞營養的吸收。

《小茉莉美食記》並分享3大不宜放的配料，其一是「味精」，味精的主要成分是谷氨酸鈉，這也是其提鮮的原理，不過在雞蛋中，本身就含有較多的谷氨酸，經過高溫加熱後會形成谷氨酸鈉，本身就非常鮮了，如果再加入味精等提鮮類的調味料，則會掩蓋掉雞蛋本身的鮮味，不僅多餘，恐怕還會適得其反。

▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》近日提醒，做番茄炒蛋有「3樣配料」不宜放，小心放了會適得其反。（示意圖／翻攝自pexels）

其二是「黃瓜」，有些人在做番茄炒雞時，喜歡加入一些黃瓜來做搭配，但其實黃瓜中含有的維生素分解酶，會破壞番茄中的維生素C，若將黃瓜與番茄、雞蛋一起炒，雖然不會產生毒性，但是會影響番茄中的營養吸收，使番茄的營養價值不能充分發揮。

其三則是「馬鈴薯」，由於番茄炒蛋的口味越來越新穎，少數人也會加入馬鈴薯來豐富菜色，不過，《小茉莉美食記》透露，她的營養師朋友表示，西紅柿最好是不要和馬鈴薯一起食用，因為馬鈴薯中含有大量的澱粉，在胃酸的作用下會產生鹽酸，而番茄在鹽酸作用下又會產生不溶於水的沉澱性物質，兩者搭配在一起食用容易引起腸胃不適。（編輯：許苡晴）



