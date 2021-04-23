專訪／從蝴蝶幻化為蘭　鋼琴家盧佳慧跨界創作譜出新趨勢

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《蝴蝶蘭》的作曲靈感來自於盧佳慧第一次在蘭花園裡看到的蛾型文心蘭，鮮黃色滾上橘邊的花瓣令她一見鐘情，「就好像一個在跳舞的精靈！」那天晚上她做了一個夢，一隻蝴蝶要被做成標本的時候，被一位植物學家拯救，蝴蝶便向萬物之神祈求化為人形報恩。
「我覺得她是一隻為情所困、為愛所變的蝴蝶。」盧佳慧這樣形容夢中的蝴蝶，就如同現實生活中的母親陳郁秀，從一個單純的鋼琴家，為了因白色恐怖而受難的丈夫盧修一，必須挺起腰桿、照料整個家庭，而後入閣參政，一路成為公廣集團董事長，不斷的蛻變、幻化，「就像那隻蝴蝶一樣。」這曲《蝴蝶蘭》就這樣誕生了。
蝴蝶化為蘭 盧佳慧的變形記
然而，這朵「蝴蝶蘭」開來不易。盧佳慧自己也如同她夢裡的蝴蝶一樣，在音樂這條路上，犧牲了許多童年玩樂時光，在辛勤的苦練下也在音樂界展露頭角，但她並沒有因此滿足，反而選擇嘗試更多挑戰。
決心走上音樂路後，盧佳慧並不只讓鋼琴演奏成為梏桎，反而藉由鋼琴幻化出屬於自己獨一無二的藝術作品。2013年首張鋼琴專輯「舞．魅．琴」，以探戈、卡門為主軸，為了鍛鍊強健的體魄，盧佳慧學習舞蹈，在舞蹈中的受挫與成就，讓自己節奏感與聽覺更加敏銳，演奏更有靈感。
而2016年9月的獨奏會「夢鍵愛琴」上，她結合了多媒體藝術，揉合抽象的音樂與江賢二的60幅畫作，分解、排列、重組，讓兩者相輔相成彼此又不喧賓奪主，搭配演奏的情感張力、視覺動畫的展現，打造一場令人耳目一新的演奏會。
現在的盧佳慧早已成為能獨當一面的鋼琴家，在音樂領域中走出屬於自己的風格，更致力於作曲和跨界，從表演家晉升為創作者。
在跨界中悟道 盧佳慧盼開展台灣文化數位創新
創作的不易在於必須要無中生有，跨界創作更是困難重重。「身為鋼琴家的我，現場演出的速度和力道每一次都不同，要如何讓每首曲子的段落和呼吸點，與視覺動畫作品同步進行、轉換及契合？」這是盧佳慧常思考的一件事。
雖然現實與想像差距甚遠，在跨界創作的路途中也屢屢挫敗，但在這過程中，令她訝異與驚喜的是，「這（指跨界創作）其中的奧祕及訣竅，其實與音樂主題設計、發展變化、橋段規劃、調性轉換，有著異曲同工之妙。」
透過不斷地實驗、創作，盧佳慧悟出了藝術的共通性，肉身外相截然不同，但靈魂本質卻始終如一，也讓她在繼承了致力於本土藝文推廣保存的白鷺鷥基金會後，將台灣傳統藝術開展出不同風貌，創新、轉換成了她奮鬥的目標，「傳統藝術面臨瓶頸，即便仍有永存不敗的地位，也還是需更多的轉型與包裝。」
「時代在變，基金會也得不停轉型，日新月異的科技，帶給藝術創作更多可能性，包括我在內，也需不斷跟進。」盧佳慧自許能成為有力的後浪、文化的推手，她從表演藝術與科技結合中看到新趨勢，因此努力結合藝術、表演和科技等跨界多元創作，期盼藉由國際性的公益展，能讓更多人看見，從台灣的土地開出那朵獨一無二的蝴蝶蘭。