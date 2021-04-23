專訪／從蝴蝶幻化為蘭　鋼琴家盧佳慧跨界創作譜出新趨勢

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《蝴蝶蘭》的作曲靈感來自於盧佳慧第一次在蘭花園裡看到的蛾型文心蘭，鮮黃色滾上橘邊的花瓣令她一見鐘情，「就好像一個在跳舞的精靈！」那天晚上她做了一個夢，一隻蝴蝶要被做成標本的時候，被一位植物學家拯救，蝴蝶便向萬物之神祈求化為人形報恩。





▲〈蝴蝶蘭〉結合畫家江賢二的畫作，以多媒體方式展演，背後所隱藏著一段令人動容的愛情故事之餘，也是盧佳慧送給母親陳郁秀的生日禮物（圖／翻攝自盧佳慧Youtube）

▲盧佳慧在辛勤的苦練下也在音樂界展露頭角，但她反而選擇嘗試更多挑戰。（圖／記者林調遜攝）