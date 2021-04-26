超商茶葉蛋10元變18！她愣「誰要買」 真相老饕眼睛全亮
台灣超商相當方便，不少民眾也喜歡在早餐時段來上一顆茶葉蛋，而以前茶葉蛋一顆8元，後來漲價至10元民眾也普遍覺得合理，但近日，就有民眾發現超商的茶葉蛋一顆竟然漲到18元，讓人難以接受，而業者也出面解釋真相。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 09:35:53
一名網友在PTT貼文指出「看到超商的茶葉蛋現在一顆要賣到18元？請問是用比較好的茶葉去煮的嗎？成本高，所以售價也跟著提高，雖然感覺18元不是吃不起，可是真的感覺貴很多，大家會接受嗎？會願意用比較高的價錢去買一顆茶葉蛋？」
貼文一出，網友紛紛回應「18元吃一顆茶葉蛋真的很母湯＝＝」、「18元我幹嘛不買肉包來吃」、「18元我寧願貼五塊買御飯糰...」、「18我會吃溫泉蛋，不用剝殼又好吃」、「茶葉蛋18真的不ok」；不過也有網友表示「是所長茶葉蛋欸，蠻好吃的」、「所長茶葉蛋好吃，18元我願意買」、「又不會每天吃，而且是所長茶葉蛋」、「還是有10元的啊，只是推出所長茶葉蛋，更好吃當然比較貴」、「所長茶葉蛋我的最愛，好吃到不行」。
對此，統一超商也出面表示，超商內既有的10元茶葉蛋依舊販售中，而18元的是新品「所長茶葉蛋」，是區域試賣商品，由於該品牌來自台南新化，吃起來較一般茶葉蛋甜，蛋黃也比較綿密，目前統一超商全台超過6000間門市，從原本的20間增至30多間門市進行試賣。（編輯：張嘉哲）