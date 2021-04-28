愛吃「重口味」憂洗腎！她怕爆：怎麼戒　內行抖2神訣竅

▲有網友和老婆在家煮麻辣鍋，沒想到老婆卻在鍋內加了「超恐怖配料」，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲平時愛吃「重口味」美食卻害怕洗腎！這名網友自曝買炒飯後還會「自己加醬油鹽巴」，想戒卻不知該從何下手，不少過來人也紛紛給出建議。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-28 20:11:54

台灣有美食王國的美稱，不論是傳統小吃或路邊攤美食都讓深受國人喜愛，不過隨著台灣近年來慢性腎臟病人數達到42萬人，健康飲食的風氣也逐漸興起，日前就有一名女網友困擾表示自己愛吃「重口味」，擔心未來可能走上洗腎一途，但怎麼也戒不掉這個習慣，文章曝光後釣出不少過來人，更有內行抖出2訣竅坦言「久了就會習慣了」。

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這名網友日前在PTT的WomenTalk版上發文提到，自己從小到大都有一個困擾，就是在飲食方面「太重口味」，而且在飲食方面不只是吃辣，而是非常重鹹，「一份炒飯我會叫老闆炒鹹一點後，回家自己再加鹽巴跟醬油，自己有想改因為怕有天自己真的會洗腎」。

▲腎臟科醫師陳俊宇在節目《醫師好辣》中分享，曾遇過一名男病患，近年體力下降、感到疲憊，小便還有許多泡泡，檢查後才發現已需「洗腎」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲台灣人愛吃重口味，原PO擔心未來踏上洗腎一途希望網友提供一些戒除不健康飲食的訣竅。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
針對自己的這個習慣，原PO也表示非常希望能戒除，卻不知該從何做起，因此發文向網友求助。文章曝光後，不少網友也分享了兩招訣竅，其中就包含改變基本的飲食「開始吃水煮餐，吃一陣子後再吃正常的食物」、「水煮餐+1，慢慢咀嚼就會吃到食物的味道」、「每天減少一點調味料，久了就會覺得習慣了」、「自己煮，煮喜歡自己吃的食物」、「不跟他人共餐、不要使用食物犒賞自己」、「自己煮巨巨餐，因為自己做的也捨不得不吃掉」。

此外，也有過來人建議從「舌頭、口腔的清潔保養」開始著手，「我覺得你要先檢查一下口腔舌頭」、「把舌頭刷乾淨再吃一次看看」、「吃太鹹要擔心心血管疾病，所以不只是怕洗腎，還要擔心水腫、血管硬化、心臟病、心臟衰竭...這樣有決心減鹽嗎？」、「你很常刷牙嗎？我覺得刷牙或用漱口水都會讓味覺變靈敏，不會加一堆調味料還嫌沒味道」。（編輯：楊智傑）

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