公園晨跑驚見「滿滿手榴彈」！警拆彈後秒愣：大人玩具啦

第二次世界大戰造成全世界多國士兵傷亡，更在不少民眾心中埋下深深陰影，德國各地更在這75年來發現過多顆未爆彈，日前就有名婦人在德國帕薩（Passau）晨跑時，意外發現公園內有個詭異的軍綠色布袋，一看發現裡面竟裝著滿滿手榴彈，嚇得她立刻打電話報警求援。當警方隨拆彈小組抵達現場時，拆除專家才發現這根本不是危險爆裂物，而是喬裝成手榴彈的情趣用品。

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根據《美聯社》報導，26日清晨一位德國婦人前往德國與捷克邊境的帕薩市巴伐利亞森林國家公園（Nationalpark Bayerischer Wald）慢跑，行經某處森林時無意間發現一枚詭異的軍綠色布袋，好奇打開一看才發現袋內裝著大量的手榴彈，由於數量龐大讓她嚇得連忙通知員警，而當地警方得知後也出動拆彈小組趕赴現場查看。

沒想到當全副武裝的拆彈小組抵達現場後，小心翼翼地撿起袋子後，仔細檢查意外發現這些「手榴彈」竟然都是空心的橡膠製品，再往袋子內一翻才發現還有保險套和潤滑劑深埋在袋中，拆彈小組初步研判這些手榴彈不具危險性，應該是偽裝成軍武的「成人玩具」產品。

▲警方發現這袋手榴彈時其實是情趣用品，袋子裡還有保險套和潤滑劑。（圖／翻攝自帕薩市警局）

警方推測這些「手榴彈」應該是某對情侶深夜到公園「野外運動」時留下的情趣用品，並透過網路搜尋，果真在情趣用品網站上發現這款「手榴彈」，最後也向大眾宣布純粹是驚魂一場，更笑著將這袋情趣用品帶回警局，等待失主親自來認領。（編輯：楊智傑）