小心變成奧客！鐵板燒師傅曝「地雷行為」：不是應該的
從事餐飲業或多或少都遇過難搞或行為詭異的客人。就有一位鐵板燒師傅抱怨，來店客人的2種「地雷舉動」，並感慨「給方便不是應該的」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 22:13:47
這位鐵板燒師傅在臉書《匿名公社》上訴苦，並分享曾經目睹的奧客舉動「店裡的熱湯是無限供應的，請不要在拿自己家裡面的鍋子來我們店裡裝湯了真的很傻眼，我真的沒有想到熱湯無限供應還可以這樣玩，那湯都給你裝光了我到打烊的生意怎麼做？」
此外原PO也分享一般人常犯的2種地雷舉動，「有來吃過鐵板燒的應該都知道，我們加點青菜一份是30吧？而且價目表有寫，但是呢有些客人就是不願意多花這30，卻又想吃多一點，就會跟師傅說青菜豆芽要多一點，啊我炒多一點給你，旁邊加花30元的消費者都笨蛋嗎；還有不要豆芽的話，麻煩ㄧ進來就先跟師傅說，方便我們後續作業，常常青菜豆芽炒完端到客人面前，客人才說不要豆芽，那我炒完的豆芽菜該怎麼辦？給消費者更換青菜不是應該的，麻煩互相體諒」。
完整心聲曝光後，也有同行回應「我也是做鐵板燒的，客人只要跟我說青菜豆芽多一點我就跟他說那肉就少一點，立馬閉嘴」；不少網友也認為「都是讓人很無言的舉動欸」、「家境有多困難，連免費的湯都要想拿」、「很難想像...敢在眾目睽睽之下，拿自家的鍋子裝湯」。（編輯：潘毅）