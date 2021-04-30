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氣喘發作可能非常迅速，也可能慢慢出現，只是通常症狀不是很嚴重，但「急性惡化」時可能非常嚴重，若未給予有效治療也可能會致命，為了避免氣喘發作患者從生活中必須要遠離高風險因子。
只是許多病患以為只有氣喘發作時才需要用藥，台大醫院胸腔內科王鶴健教授、耕莘醫院胸腔內科主任王誠一醫師透過健保資料庫分析大數據資料，分析近21萬8千多名氣喘病患的用藥習慣。
發現當中有高達16%氣喘病患，每年使用短效急救吸入劑超過3支以上，和每年使用2支以下短效急救吸入劑的病患相比，未來一年發生氣喘急性惡化的風險高出7成2，死亡風險更高出9成，此項研究成果也發表國際期刊《Primary Care Respiratory Medicine》。
氣喘應該從根本治療發炎！日常保養才是關鍵
王鶴健教授強調：「其實氣管發炎的時候，使用短效急救吸入劑就像滅火器，只是短暫控制，無法根本治療氣管發炎，甚至越用越沒效！」與其滅火不如防火，建議應該透過吸入型類固醇從根本治療發炎，做好日常保養，才能減少氣喘急性發作與住院風險。
氣喘是呼吸道慢性發炎疾病，短效急救吸入劑只能一時救急，亞東醫院胸腔內科鄭世隆教授也持同樣看法，他說：「吸入型類固醇才能抗發炎需長期使用，許多病患以為只有氣喘發作時才需要用藥，反而錯失治療良機！」
不是氣喘發作時才需用藥！
醫師更分享臨床上的案例，一名39歲女性氣喘患者過度依賴短效急救吸入劑「緩解症狀」，一年下來竟使用超過3支，長久未正確治療，在某次感冒引發急性氣喘發作，氣喘狀況嚴重惡化險休克，緊急送醫插管治療。
雖然台灣氣喘死亡率已達全球最低，但急診住院比例仍有改善空間，鄭世隆強調：「氣喘患者需使用吸入型類固醇從根本治療發炎，定時配合醫囑返診，即能大幅提升氣喘控制，減少氣喘急性發作風險，改善生活品質。」
參考文獻
The prevalence and outcome of short-acting β2-agonists overuse in asthma patients in Taiwan
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 氣喘患者別過度依賴「短效急救吸入劑」！研究：惡化、死亡風險較高
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