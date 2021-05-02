火鍋牛肉片油脂呈黃色不OK？專家揭背後真相：不影響食用
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，肉品的種類更是超級齊全，但近日卻有網友在網路上表示疑惑「火鍋牛肉片油脂呈黃色是不是很不OK？」沒想到就有專家對此揭露背後的真相，直言「不影響食用」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 14:04:44
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「牛肉脂肪黃黃的」的文章表示，「今天去吃火鍋，點沙朗牛肉，只是送來的時候脂肪很黃，想問問這是正常的嗎？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，牛肉片中間的脂肪都呈「黃色樣貌」，與一般大多數看到的白色有所不同。而此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「因為飼料關係，有些草飼牛的脂肪會是黃色的，不會因為部位脂肪顏色就不一樣...」、「飼料關係，有些草飼牛的脂肪會是黃黃的」、「跟飼料有關係」、「我之前在火鍋店工作有陣子牛肉油花也是像這樣很黃，我們廚房負責的是說正常」、「牛飼養後期肥育多用玉米，玉米中有葉黃素與胡蘿蔔素類，加上草料有葉綠素、葉黃素等，所以脂肪呈現淡黃色，老牛的顏色因長期累積會較黃」。
事實上，根據《JC廚房》的網站中指出，牛肉脂肪顏色深淺的關鍵，在於牛吃的東西，由於青草含有大量胡蘿蔔素、葉綠素、葉黃素等等，其中含量多的特別是鐵，而這些金屬色的沉澱現象最容易發生在牛隻的下半部分，如腿肉、牛腱中都經常發生，有時呈現金黃色、或金綠色，有時不同角度還會反光，所以乳牛吃得越多青草，製出的牛油色澤會偏黃，不影響食用。因此，如果牛吃的是乾草或者穀物，因為沒有上述的維生素情況，所產出的牛肉脂肪顏色自然就會偏白。（編輯：王柏文）