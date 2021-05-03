特企／秀朗地標「永盈世紀」再造新盛世

陪伴雙和這片土地走過一甲子，成就近萬個美滿家園，向來是在地雙和人最信賴的購屋指標---永基機構.永盈建設，隨時代更迭成長蛻變，重回起家地---永和區中正路、得和路口，打造秀朗全新地標「永盈世紀」，日前盛大舉行落成公開大典，由永盈建設董事長「廖信夫」親自帶領諸多與會貴賓參觀導覽，見證「永盈世紀」的完美品質，這塊土地的前身是永盈建設六十年前的起家地，建商投入最深的感情，以全新國際建築樣式重現風華，對建設公司而言可說別具意義，同時也代表永盈建設永續經營，邁向下一世紀的里程碑！





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從永和起家 創下永和的建築傳奇

深耕雙和六十年建築職人，中永和的第一家建設公司永基機構.永盈建設，在中永和地區推案已經超過六十年歷史，從早期的公寓到後來的高層大樓，業績高達四十個以上，圓滿六千戶以上的家庭夢想，如中正路上永和最早的第一高樓「君臨天下」，至今仍是知名地標，很多老一輩雙和人的購屋經驗都是從永基開始的，甚至有一家三代都是買永基的房子！座落永和中正路、得和路口的「永盈世紀」即是當初永基創始的起家之地，隨著國際建築新觀念與時俱進，積蓄六十年土地能量的風水寶地，建商將舊記憶化成新地標，打造新世代住宅典範，建案甫落成即引起附近廣大鄰居熱列詢問，更驗證了永基一甲子的功力，在雙和客戶心目中無可取代的地位！





黃金角地豐沛能量 地靈人傑蔚為佳話

說起這塊土地的傳奇故事，因其掌控中正得和兩大主幹道，角地位置的地利優勢，每到選舉時期必是各黨派候選人最想進駐的競選總部所在，而屢次締造的高票勝選紀錄，也為這塊土地增添了不少地靈人傑、帝王格局的風水人文佳話！建商帶著對永和濃厚的土地情感，「永盈世紀」從地段、產品到規劃，匯聚最高品質，只為給世代離不開永和的仕紳家族，帶來更新更好的生活，在地深情記憶、感動舊雨新知，許多老客戶再次選擇為下一代子女成家置產，傳承永和新世代，敘寫榮耀篇章。





秀朗文教富域 商業黃金軸心

「永盈世紀」位於永和首善之地，中正路、得和路十字核心位置，機能十足便利，下樓即是特力屋、康是美，對街就是全聯、寶雅商業核心，300秒散步四號公園11公頃綠洲休閒樂活，以及全台面積最大國立台灣圖書館浩瀚書海多元豐富館藏，400公尺秀朗國小明星學區，周邊永和國小、福和國中、永和國中..等文風鼎盛，一橋之隔公館台大，交通便捷豐美商圈，成為在地菁英名門家庭首選。





當代工藝精典 法式優雅 精品美學

「永盈世紀」建築外觀以當代工藝經典 創造永和璀璨地標，轉角造型圓弧立面曲線優雅，帷幕基座彰顯繁華商業角地價值；從法式精品大廳到各個公設空間美學，處處流露時尚優雅的品味精緻奢華！全案已正式公開，歡迎舊雨新知，回歸榮耀新起點，考量社區已有住戶入住，銷售全程採貴賓賞屋制，歡迎有興趣參觀的客戶先行來電預約，以利現場安排最好的專業服務及賞屋品質，「永盈世紀」的建築用心與細膩品味，絕對是喜歡永和的您，不容錯過的優質個案首選！



