Volkswagen T7 Multivan下個月登場，線傳排檔與大尺寸中控螢幕大幅提升科技含量!

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-07 08:55:20

Volkswagen預告全新世代的T7 Multivan將於下個月發表，從所公布的稿圖中可預見外觀與內裝的科技化程度將大幅提升，更長的軸距與更寬的車體將帶來更為寬敞的車艙空間，並首次導入PHEV插電式油電動力，讓這款大傢伙也能擁有絕佳的節能表現。

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Volkswagen預告將在六月中旬發表大改款T7 Multivan，從釋出的手繪稿可看見外型依舊傳承T系列的經典方正車體線條，在採用新世代MQB底盤後無論車長與車寬皆比現行T6.1來的更為提升；頭燈輪廓並未有太明顯的調整，不過在LED導光條的勾勒下串聯頭燈與水箱護罩後呈現出更為科技化的氛圍；另外從內裝稿圖中也能預見T7為了延展車艙視角，不僅擁有超大面積的全景式天窗，連A柱上都額外配置玻璃來拓展前座的視野範圍，1950年推出的T1也能看見類似設計，而更往引擎蓋延伸的前擋玻璃則是參考T4車型的經典風格。

內裝布局則與現行MK8 Golf擁有許多相似之處，以水平線條搭配兩組螢幕作為視覺主軸，其中最大亮點是採用10吋的中控螢幕搭配線傳排檔座，同時取消手排變速箱選項全面採用DSG變速箱，傳統機械手煞也改為便利的電子煞車，如此一來前座中央走道可挪出更多的使用空間，空調系統也改成面板觸控方式，並將電動滑門操作按鍵整合於中控面板一旁，更為簡潔的操作介面讓視覺感受變得更為清爽，科技化程度之高亦是商旅車中的領先指標。動力規格目前尚未公布，不過已知會有PHEV插電式油電系統的選項，應會與Golf eHybrid採用的是同一套，更多細節只能等下個月的發表會後才會更為明朗。

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