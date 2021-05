墨西哥的多洛雷斯聖母教堂( Church of the Virgin of Dolores)在1898年時於墨西哥瓜納華托州 (Guanajuato)建造而成,但因為大壩的興建,多洛雷斯聖母教堂在1979年被水淹沒。由於最近當地持續乾旱,大壩水位下降,這座百年教堂又再度重見天日。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導,多洛雷斯聖母教堂興建於19世紀中葉,當時是當地的贊加羅移民社區(El Zangarro)主要活動場所。但在1979年墨西哥政府以解決洪水氾濫問題為由,下令修築普里西馬水壩(Purisima Dam),這座教堂因此沉入水中,大水也淹沒了贊加羅移民社區約200公頃的土地。當地居民對於居住地有強烈的歸屬感,強烈抵制興建大壩,直到看見大水淹沒家園才離開,並且在附近興建了一座同名社區。





▲多洛雷斯聖母教堂因為當地政府興建普里西馬水壩因而沉沒(圖/翻攝自Google Maps)

過去要進入這座有123年歷史的教堂遊覽,都得乘坐船隻進入,不過因為獨特的景觀,也吸引許多觀光客前往。但最近幾個月,當地面臨了乾旱的問題,水壩的水位也不斷下降,多洛雷斯聖母教堂在沉沒逾40年之後,再度重見天日。