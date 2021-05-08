赴喜宴驚遇神秘嘉賓！一整桌「身分超大咖」 眾人全跪了
結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅、慶祝。今（8）日陳柏惟團隊主任陳建良就在臉書粉專《中二小喇叭》上PO出照片，表示參加喜宴時遇到一整桌都是「大咖來賓」。畫面曝光後，瞬間就引來5千多人按讚，紛紛驚嘆直呼「這要跪著敬茶了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 19:18:06
陳柏惟團隊主任陳建良今日於臉書粉專《中二小喇叭》上發文，表示「本日跑行程逐桌敬桌，遇到一桌整桌都是大咖的」，隨後也貼出照片，只見畫面中，桌面上用立牌標示著「神秘嘉賓」，但仔細一瞧卻發現這些賓客竟是「十尊佛像」，且各個大有來頭，莊嚴霸氣地圍坐一圈，場面十分壯觀。
照片曝光後，至今已有超過5千多人按讚、400多人轉發，許多網友一看都震驚直言「這桌輩份太大了，三杯不夠吧？」、「神明一桌真的大咖很特別不容易」、「這要跪著敬茶了」、「這桌靠過去以後不能敬酒，只能跪著敬茶吧～」、「真的是『神』秘嘉賓欸」、「我應該就跪下來了...這桌太大」、「一整桌都是大咖，不知如何上菜。」、「這桌是天庭員工聚餐嗎？」
事實上，本報先前曾報導《前女友桌太遜！男吃喜宴驚「隔壁超大咖」 全場愣：太扯》，就有內行網友解釋，「這是為了答謝神明而請來的，鄉下地方蠻多地方都有，通常感謝懷龍鳳胎、湊成姻緣都有，同樣會上菜，新人也會給神明敬酒，並擲筊獲得聖筊後再換下一位神明，結束後再請他們回去，堪稱是喜宴的大咖賓客」。（編輯：陳雅雲）