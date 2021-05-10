全方位進化均衡高性能胎─Bridgestone Potenza Adrenalin RE004近5000km測試

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Potenza Adrenalin RE00X系列自問世以來，就已良好的全方位表現，深受好評，而本次測試的全新Potenza Adrenalin RE004，導入全新的複合材料創新技術，將二氧化矽膠料均勻分布於輪胎中，可大幅改善輪胎在溼地的煞車和操控性能，更可降低滾動阻力，減少車輛的環境足跡。此外，肩部花紋塊的剛性提升，也可讓駕駛在高速行駛時，同時兼顧靈敏的過彎反應，以及直行的穩定性。搭配創新動感的A字行溝槽花紋設計，有助提升整體操控性能。
而我們自2021年1月中換裝至今，使用超過四個月的時間，累積里程超過4000km、近5000km後，有幾項特色可分享；甫換裝時，普利司通經銷商技師，將胎壓打至約40psi，在此之前，原認為一般印象中的日系高性能胎，胎質都會偏硬，以利提供更好的路感，且較大的胎塊也會讓胎噪增加，但令人訝異的是，即使Potenza Adrenalin RE004甫裝上時的胎壓高於原廠建議值，卻沒有預期的胎質較硬、彈跳增加的現象，甚至比原本使用的同品牌神省胎Ecopia NH100、以及原車〈測試車輛為2016年份的BMW 118i，輪胎尺寸為205/55R16〉出廠時標配的他牌失壓續跑胎還來的更舒適，更為柔韌滑順，而且路感明顯清晰許多，轉向手感也變輕盈，同時，胎噪也比預期低非常多，抓地力則是全面提升，然而最神奇的是在油耗表現上，使用Potenza Adrenalin RE004的這段期間，在行駛使用狀態皆無太大改變下，平均油耗竟然可以與Ecopia NH100相當，約莫介於11.4~11.8km/h之間，兩者幾乎相差不多，且都比出廠配置的失壓續跑胎進步了約0.8~1km/L，相當令人驚艷，之前神省胎一口氣讓油耗進步約1km/L，就已經讓我感到很讚嘆，Potenza Adrenalin RE004竟然可以維持同水準，實在是很神奇。
而隨著使用的時間增加，也試著改變胎壓配置測試，在測試約一個月後，胎壓略降至37psi左右，除了轉向手感因胎壓降，接地面積稍微增加而稍有加重，外，整體表現與原先大同小異，接著再將胎壓調至原廠建議的前32psi、後35psi，同樣維持良好的路感回饋，同時無論乾、濕地的抓地力都有非常好的表現，過彎穩定性明顯提升。
雖然原本使用的Ecopia NH100有著極佳的耐磨表現，至換胎時，僅使用了約兩年的時間，行駛約30000km，仍有約四、五成新，畢竟原廠標榜耐用程度可達50000km，f而且價格也相對實惠許多，只是在抓地力上就真的就有些落差，尤其是過了25000km後的濕地抓地力，會有比較明顯的改變，雖然都在水準範圍內，但換上Potenza Adrenalin RE004後的抓地力提升感十分顯著，畢竟兩者的定位取向與價格都有一段差距，若真的要講求抓地力與操駕感，Potenza Adrenalin RE004仍然是升級輪胎的優選，而且與同級胎相較，在台生產的Potenza Adrenalin RE004同樣有價格上的優勢，加上其全方位的均衡表現的確值得推薦。