▲ MINI JCW Countryman ALL4：妥協的藝術家

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從外觀、座艙、行李廂看去，Countryman 與「迷你」一詞可說是沾不上邊。尺碼規格也確實應證了視覺感受，長 4.3 公尺、寬 1.82 公尺、高 1.6 公尺，車頂還多了實用的行李架。雖然體型不再迷你，造型設計還是極具辨識度，此次小改款 Countryman 也跟進其他車系，換上了 Union Jack 英國旗車尾燈，頭燈也換上更先進的轉向輔助 LED 頭燈，環形日行燈也依然吸睛。壯碩又不失可愛，大概就是 Countryman 的外型描述。
再看到頂規車款 John Cooper Works Countryman ALL4，車頭換上全新水箱護罩，兩側有大面積進氣口，保桿也更具肌肉線條，車尾則有黑化的保桿和口徑更大的跑車化排氣管。如果其他的 MINI JCW 有賽車味，那麼越野樣的 JCW Countryman 就有達卡拉力味。
身為 JCW，性能當然是最車系中最強。不同於 MINI Cooper Countryman 所採用的三缸渦輪增壓引擎，JCW 與 Cooper S 共享源自於 BMW 代號 B48 的直四渦輪引擎，馬力更從 178 匹上調至 306 匹，450 牛頓米最大扭力從 1800 轉就湧現，使得通勤超車、山道穿梭都如魚得水。配上智慧四輪驅動系統以及 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，零百加速不過 5.1 秒的推進力。
縱使是一部小型休旅車，我保證 JCW Countryman 依然保有 MINI 操控魂。JCW 真皮跑車方向盤同樣帶來重手的轉向感，前輪的位置也同樣地精確明瞭。前後輪尺碼加大的通風煞車碟盤以及前輪四活塞卡鉗，也足夠應付近 1.7 噸車重。智慧四輪驅動系統可適時調配前後軸傳動比，配上前軸的機械式限滑差速器，讓這台重心較高的 MINI 還能有休旅車少見的穩定彎道動態；相對地，這樣的調性不免犧牲掉一些前驅 MINI 的神經質。當然，JCW Countryman 比其他車系重心再高一些，即便是跑車化懸吊系統，還是可以感覺出操控極限差了一點，車身側傾明顯了一點，但要應付公路上的熱血，絕對綽綽有餘！
小改款前後的 Countryman 內裝大同小異，不過使用介面的升級還算有感。首先，MINI 整合式數位儀表取代了類比指針，橢圓形的設計也呼應車內圓形的設計主軸，畫質清晰以外，看上去也算精緻。中控台上有 8.8 吋觸控螢幕，除了繁體中文介面外，也支援無線 Apple CarPlay；細看之下，還可發現螢幕下方 1~6 的快捷鍵以及音響控制鍵都變成了觸控式。身處在前座時，會被筒型賽車椅牢牢包覆住，雖然兩側都是手動調整，但我相信這點對於 MINI 族群而言不會是大問題。簡言之，JCW Countryman 在 B 柱以前，還是符合我對 MINI 的期待：優雅、熱血並存。
暫時撇開性能，對於不開車的家庭成員而言，後座才是 Countryman 亮點。首先方正的車體讓後座有還算寬敞的乘坐空間，而且後座還有 15 公分的前後滑移機制。4/2/4 椅背傾倒功能也可以從後座輕鬆拿取行李廂物品。平整、方正的行李廂不但有 450 ~ 1390 公升的容量，底板掀開還有多一層收納空間；足踢感應式電動尾門，也讓便利更加分。
ACC、車道輔助已成為多數新車買家眼中的基本配備，不過小改款之後 Countryman 並沒有順勢導入。雖然有是最好，但面對這麼一個相對小眾的車系，其實我一點也不擔心或覺得可惜，畢竟會相中 MINI 的人，本來就是絕大多數都偏好自主駕駛。除此之外，全車六具氣囊、碰撞預警系統、駕駛注意力輔助系統、失壓續跑胎、倒車顯影等配備，還是讓 Countryman 稱得上是可靠的 family car。
對於喜歡操駕的車主而言，因為家庭需求往往必須妥協，購買「比較不好玩」的休旅車。不過，MINI Countryman，尤其是今天的 JCW 版本，雖然極限低於其他 MINI 車系，但還是展現出級距中數一數二的駕馭樂趣，坐在駕駛座上，依然可以給你滿滿笑容，真可謂妥協的藝術家。