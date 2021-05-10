MINI JCW Countryman ALL4：妥協的藝術家

MINI JCW Countryman ALL4：妥協的藝術家
▲ MINI JCW Countryman ALL4：妥協的藝術家

2GameSome - 有車賞

2021-05-10 09:55:00

MINI 3D、5D、Countryman⋯⋯對於有家室要照顧的操控派買家，三者都很難給出理想的空間機能。Countryman 的出現，告訴你換開休旅車，一點都不算妥協；尤其是這一台 John Cooper Works Countryman ALL4。

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2021 MINI Countryman 售價 135 萬到 232 萬元。
2021 MINI Countryman 售價 135 萬到 232 萬元。
從外觀、座艙、行李廂看去，Countryman 與「迷你」一詞可說是沾不上邊。尺碼規格也確實應證了視覺感受，長 4.3 公尺、寬 1.82 公尺、高 1.6 公尺，車頂還多了實用的行李架。雖然體型不再迷你，造型設計還是極具辨識度，此次小改款 Countryman 也跟進其他車系，換上了 Union Jack 英國旗車尾燈，頭燈也換上更先進的轉向輔助 LED 頭燈，環形日行燈也依然吸睛。壯碩又不失可愛，大概就是 Countryman 的外型描述。

試駕車型為 MINI JCW Countryman。
試駕車型為 MINI JCW Countryman。
試駕車選配 JCW 專屬引擎蓋及尾門賽車飾條。
試駕車選配 JCW 專屬引擎蓋及尾門賽車飾條。
再看到頂規車款 John Cooper Works Countryman ALL4，車頭換上全新水箱護罩，兩側有大面積進氣口，保桿也更具肌肉線條，車尾則有黑化的保桿和口徑更大的跑車化排氣管。如果其他的 MINI JCW 有賽車味，那麼越野樣的 JCW Countryman 就有達卡拉力味。

小改款 JCW Countryman 車頭換上全新水箱護罩。
小改款 JCW Countryman 車頭換上全新水箱護罩。
小改款 Countryman 換上了 Union Jack 英國旗車尾燈。
小改款 Countryman 換上了 Union Jack 英國旗車尾燈。
JCW Countryman 車尾有黑化保桿和口徑更大的跑車化排氣管。
JCW Countryman 車尾有黑化保桿和口徑更大的跑車化排氣管。
身為 JCW，性能當然是最車系中最強。不同於 MINI Cooper Countryman 所採用的三缸渦輪增壓引擎，JCW 與 Cooper S 共享源自於 BMW 代號 B48 的直四渦輪引擎，馬力更從 178 匹上調至 306 匹，450 牛頓米最大扭力從 1800 轉就湧現，使得通勤超車、山道穿梭都如魚得水。配上智慧四輪驅動系統以及 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，零百加速不過 5.1 秒的推進力。

源自於 BMW 代號 B48 的直四渦輪引擎，馬力達 306 匹，最大扭力為 450 牛頓米。
源自於 BMW 代號 B48 的直四渦輪引擎，馬力達 306 匹，最大扭力為 450 牛頓米。
JCW Countryman 零百加速 5.1 秒。
JCW Countryman 零百加速 5.1 秒。
JCW Countryman 提供 Sport、Mid、Green 三種駕駛模式。
JCW Countryman 提供 Sport、Mid、Green 三種駕駛模式。
縱使是一部小型休旅車，我保證 JCW Countryman 依然保有 MINI 操控魂。JCW 真皮跑車方向盤同樣帶來重手的轉向感，前輪的位置也同樣地精確明瞭。前後輪尺碼加大的通風煞車碟盤以及前輪四活塞卡鉗，也足夠應付近 1.7 噸車重。智慧四輪驅動系統可適時調配前後軸傳動比，配上前軸的機械式限滑差速器，讓這台重心較高的 MINI 還能有休旅車少見的穩定彎道動態；相對地，這樣的調性不免犧牲掉一些前驅 MINI 的神經質。當然，JCW Countryman 比其他車系重心再高一些，即便是跑車化懸吊系統，還是可以感覺出操控極限差了一點，車身側傾明顯了一點，但要應付公路上的熱血，絕對綽綽有餘！

JCW 真皮跑車方向盤同樣帶來優異的轉向感。
JCW 真皮跑車方向盤同樣帶來優異的轉向感。
Steptronic 運動化八速手自排變速箱。
Steptronic 運動化八速手自排變速箱。
MINI JCW Countryman 有休旅車少見的穩定動態。
MINI JCW Countryman 有休旅車少見的穩定動態。
小改款前後的 Countryman 內裝大同小異，不過使用介面的升級還算有感。首先，MINI 整合式數位儀表取代了類比指針，橢圓形的設計也呼應車內圓形的設計主軸，畫質清晰以外，看上去也算精緻。中控台上有 8.8 吋觸控螢幕，除了繁體中文介面外，也支援無線 Apple CarPlay；細看之下，還可發現螢幕下方 1~6 的快捷鍵以及音響控制鍵都變成了觸控式。身處在前座時，會被筒型賽車椅牢牢包覆住，雖然兩側都是手動調整，但我相信這點對於 MINI 族群而言不會是大問題。簡言之，JCW Countryman 在 B 柱以前，還是符合我對 MINI 的期待：優雅、熱血並存。

JCW Countryman 內裝陳設依然是優雅、熱血並存。
JCW Countryman 內裝陳設依然是優雅、熱血並存。
MINI 整合式數位儀表。
MINI 整合式數位儀表。
試駕車選配抬頭顯示器。
試駕車選配抬頭顯示器。
中控台上有 8.8 吋觸控螢幕，除了繁體中文介面外，也支援無線 Apple CarPlay。
中控台上有 8.8 吋觸控螢幕，除了繁體中文介面外，也支援無線 Apple CarPlay。
試駕車選配 harman/kardon 音響系統。
試駕車選配 harman/kardon 音響系統。
標配雙區恆溫空調，後座有出風口。
標配雙區恆溫空調，後座有出風口。
暫時撇開性能，對於不開車的家庭成員而言，後座才是 Countryman 亮點。首先方正的車體讓後座有還算寬敞的乘坐空間，而且後座還有 15 公分的前後滑移機制。4/2/4 椅背傾倒功能也可以從後座輕鬆拿取行李廂物品。平整、方正的行李廂不但有 450 ~ 1390 公升的容量，底板掀開還有多一層收納空間；足踢感應式電動尾門，也讓便利更加分。

方正的車體讓後座有還算寬敞的乘坐空間。
方正的車體讓後座有還算寬敞的乘坐空間。
後座還有 15 公分的前後滑移機制。
後座還有 15 公分的前後滑移機制。
平整、方正的行李廂有 450 ~ 1390 公升的容量。
平整、方正的行李廂有 450 ~ 1390 公升的容量。
底板掀開還有多一層收納空間。
底板掀開還有多一層收納空間。
4/2/4 椅背傾倒功能。
4/2/4 椅背傾倒功能。
ACC、車道輔助已成為多數新車買家眼中的基本配備，不過小改款之後 Countryman 並沒有順勢導入。雖然有是最好，但面對這麼一個相對小眾的車系，其實我一點也不擔心或覺得可惜，畢竟會相中 MINI 的人，本來就是絕大多數都偏好自主駕駛。除此之外，全車六具氣囊、碰撞預警系統、駕駛注意力輔助系統、失壓續跑胎、倒車顯影等配備，還是讓 Countryman 稱得上是可靠的 family car。

JCW Countryman 配備 19 吋輪圈，配胎為失壓續跑胎。
JCW Countryman 配備 19 吋輪圈，配胎為失壓續跑胎。
對於喜歡操駕的車主而言，因為家庭需求往往必須妥協，購買「比較不好玩」的休旅車。不過，MINI Countryman，尤其是今天的 JCW 版本，雖然極限低於其他 MINI 車系，但還是展現出級距中數一數二的駕馭樂趣，坐在駕駛座上，依然可以給你滿滿笑容，真可謂妥協的藝術家。

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