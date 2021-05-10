【試駕】Subaru Outback好粗曠，好有質感，好像少了什麼…？

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久未有新作的Subaru終於在先前導入Outback，除了注入活水刺激市場，更讓人期待的是Outback為全新世代車型，光是基於上述就已讓人迫不及待想好好體驗一番。
兩年前在看Outback廠圖就被座艙設計吸引，因為在此之前Subaru於車室設計較無亮點，但新世代Outback不僅搭上潮流換上11.6吋中控螢幕，格局設計也進行全面改革，飾板用料也讓座艙有著更好的質感氛圍。此等設計不僅提升質感也帶來科技感受，同時也將以往熟悉的空調、儀表上方顯示的油溫、智慧駕駛輔助系統作動等資訊全數整合至螢幕，乍看原以為會複雜但其實圖示設計與介面則相當直覺，當然最重要的也支援Apple CarPlay/Android Auto連結功能。
Subaru一直給人強悍粗曠的形象，新世代Outback當然也不例外，雖然整體看似與前代差異不大，但於頭燈、水箱護罩、前後保險桿、側裙、輪拱防刮飾板、尾燈等處都進行大幅修改，車身尺碼也較以往有明顯放大，進而營造出更具質感更粗曠的外型。
但在狂野外型下動態表現就沒有相同感受，所導入的動力並非你我期待的2.4升渦輪引擎，而依舊是2.5升自然進氣引擎，不過透過重新設計與導入缸內直噴等進化，最大馬力雖略降至169hp，但扭力峰值則有稍加提升至25.7kgm。雖然輸出與渦輪有所落差，但帳面數據仍有一定水準，不過可惜依舊搭配CVT無段變速系統，即使重新進行設計從七段增加至八段，但礙於先天特性與調校整體所給予的反應相當溫馴，就算將SI-Drive調至Sport仍無法帶來劇烈轉變，僅是將轉速提高、聲浪放大而已，對於實質加速只有些微提升。
但若轉念將Outback當作家庭用車來看，其表現就有著出色的水準，除了擁有更寬大的乘坐與置物空間，SGP平台亦提升車身剛性與隔音效果，而更低重心與輕盈腳步，讓Outback操駕顯得相當輕鬆愉悅，搭配訴求舒適的懸吊設定，使其能有效對抗坑洞不平路面。新世代Outback離地高較以往有些微加高，雖然提升攻克地形能力，但卻也增加了彎中側傾幅度，不過若稍加拿捏速度，在招牌SAWD四輪驅動帶領下，還是能享受操駕樂趣。
Outback另一讓人讚賞的就是EyeSight 4.0，不僅作動更快速細膩，在原本ACC主動車距定速巡航、PCB 預防碰撞自動煞車、LDW 車道偏離警示、LVSA 前車駛離警示外，亦新增EyeSight 4.0 還進一步追加 LCF車道維持置中、LDP車道偏離輔助、AES緊急自動轉向輔助等功能。另外先前配置於Forester的DMS智能駕駛警示系統新世代Outback也有所搭載，除具有疲勞駕駛偵測功能外，只要事先辨識設定，日後上車確認身分還會回復座椅角度、空調、資訊顯示幕。
Subaru新世代Outback與Forester相同，外觀看似沒有大幅轉變，但其實許多鈑件與細節都進行重新設計，相較於外觀座艙與配備進化就顯得相當有感，無論是11.6吋觸控螢幕、座艙格局、飾板用料、EyeSight 4.0等，都讓乘坐與行車便利有著顯著提升與好感，為一可惜部分就是CVT變速系統與2.5升自然進氣引擎組合，輸出沒有何外觀相匹配的表現，倘若能有2.4升渦輪相信會大大提升Outback吸引力。