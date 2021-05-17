本土個案增333例！「加強版」集中檢疫所收治輕症　明日禁止無居留證入境

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣新冠肺炎疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心今（17）日發佈，本日新增本土個案333例，其中臺北市158例最多，確診人數集中於萬華地區，高達89例。新北市單日新增148例，以板橋區41例最多。其他縣市部份，基隆市6例，桃園市10例，彰化縣5例，宜蘭縣及臺中市各2例，新竹縣及苗栗縣各1例，國內總確診人數來到2017人，其中883例為本土案例。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前確診人數中，還有568例住院中，其中有41例出現嚴重肺炎和呼吸窘迫，15例在加護病防治療，有13例使用呼吸器，更有2例需要同時使用葉克膜。
疫苗接種破19萬人 陳時中：尚無新進度
疫情延燒促使疫苗施打意願上升，也有許多醫院已公佈暫停接收自費施打疫苗的預約。據指揮中心最新資料顯示，截止17日上午接種COVID-19疫苗人數來到194,678，以臺北市34,362人最多，新北市28,093人，臺中市26,006人。
指揮官陳時中表示，疫苗目前尚沒有新的進度。外傳莫德納有500萬劑疫苗將來台，指揮中心回應，疫苗採購事宜仍照安排進行當中，未回應確切抵台時間。
檢疫所「加強版」 目前收治133輕診個案
由於確診人數持續升高，外界關注國內集中檢疫所是否有充足量能可供應。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前集中檢疫所已升級為「加強版」，有24小時護理人員以及視訊看診等設施，可臨時安置無症狀或輕症患者。檢疫所同時會有醫師進行開藥處方，並有醫事人員負責藥物治療。
羅一鈞指出，目前已有133名確診者安排在加強版集中檢疫所中，包括128名新確診的無症狀與輕症狀患者，以及5名符合出院規範，或發病超過10天，評估傳染風險低由醫院「降轉」進檢疫所的個案。
羅一鈞表示，目前尚有235間加強版集中檢疫所可收治輕症或無症狀的患者，當確診者在檢疫所出現症狀改變，或是指定醫院有空床可供使用時，會由醫師採取遠距診療等方式，評估是否轉送至醫院醫院。指揮官陳時中指出，現階段沒有建置方艙醫院的考量，以區隔有無感染個案為優先。輕症或無症狀患者出現症狀再轉送醫院，也可減輕醫院端醫療量能負擔。
明日起暫緩無居留證入境 暫定實施至6月18日
指揮中心在17日記者會中並宣佈，自5月19日零時起，暫緩未持有我國居留證之非本國籍人士入境，並同時暫停旅客來台轉機，唯緊急或人道考量專案情形除外，暫定實施至6月18日為止。指揮官陳時中指出，目前限階段檢疫量能壓力，會再視情況滾動調整國境出入規範。
針對雙北市上午緊急宣佈18日高中職以下停課，指揮官陳時中指出，過度嚴格的管控如封城措施，需拿捏如何以最小損害達到最大減災控制效果，地方政府為遏止病情發布緊急措施只要程續完備即可。
萬華區快篩陽性達10.8% 將每日公佈各縣市足跡
陳時中指出，目前看起來萬華茶室和萬華地區的傳播風險較高，獅子會社團活動傳播鏈的擴散人數較低。另外兩個大規模匡列的地區是彰化和宜蘭。宜蘭主要是針對羅東、礁溪遊藝場群聚地點，唯遊藝場員工目前篩檢皆未染疫，在確診者足跡時間前後的人員相對風險較低。
臺北市的萬華區目前已成疫情重災區，臺北市政府也在萬華區設立5個快篩站。羅一鈞只出，以台北市目前快篩站提供的數據來看，萬華區周邊快篩人數2,274位，篩檢陽性達245人，陽性率為10.8%。
陳時中表示，為緩解民眾憂慮，已授權地方政府公佈個案足跡，每天上午政府內會有回報系統機制，並統一上傳至疾管署嚴重特殊肺炎傳染病專區，提供國人上線查詢。若有涉及其他縣市的足跡，也會至少提前半小時通知其他縣市。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。