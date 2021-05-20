520比告白更重要的事！防疫期間寵愛自己的六款好物

5月20日到來，因為諧音近似「我愛你」，讓許多人紛紛選擇在這天和心儀的人告白。只是，隨著近期台灣疫情升溫，更讓我們反思，只有健康的身體，才能擁有更美好的生活。這麼長一段時間，我們其實都忘了，最該好好愛的人就是自己，尤其廣大的上班族，工時長、壓力大，體內體外都無法保持良好的狀態，那麼就算挑5月20日告白，結果勢必也不盡理想。只有先做到寵愛自己，才能讓感情、生活都能游刃有餘。所謂的「愛自己」，並不只是一個口號，其實可以很輕易地落實在生活上，從最基本的健康做起，炎炎夏日，幫你清涼退火、輕盈保養的六款好物不藏私推薦！





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▲京都念慈菴。(圖片/擷取自詹可旬臉書)

× ▲京都念慈菴。(圖片/擷取自詹可旬臉書)

1. 京都念慈菴蜜煉枇杷膏

身為一個上班族，無時無刻都要展現說話能力，來應對上司與客戶，悅耳又有朝氣的聲音可以讓你事半功倍！從小陪伴我們長大的京都念慈菴枇杷膏有多種款式、配方，不僅有整罐的也有隨身包，能隨時隨地保養你的喉嚨。





2. 草本積熱清

上班族最崩潰的莫過於公事已經夠多夠煩，還要處理各種人際關係，時不時都要被氣得火氣升高。這時候隨手泡一包草本積熱清，清涼的草本配方將你體內累積到極限的火氣直接清洗！不僅改善體質，也能遠離上班厭世感，讓心情更放鬆。





3. 蜜煉四物膏

蜜煉四物膏以古法萃取，是養顏美容、調理體質、經期的保養聖物。身為女人，等別人將妳捧在手心疼之前，更要先好好疼惜自己，從根本調理，那樣的美麗才會歷久彌新。





4. 寶涼滋草本精油口含片

清新的好口氣讓人如沐春風，對形象可是大大加分！寶涼滋草本精油口含片方便隨身攜帶，潤喉還能保持口氣芬芳，天然草本配方更是森林系女孩與氧氣女孩首選，不管在什麼場合都不擔心開口就NG。





5. 高效游離型葉黃素+漢方石斛

長時間緊盯電腦、3C產品對眼睛造成的負擔，已是上班族最需要重視的問題之一，京都念慈菴高效游離型葉黃素+漢方石斛就是眼睛最好的防護網，讓你睜亮眼睛、看世界更美麗。





6. 私密乳酸菌100億

女性私密處的健康，直接影響氣色與心情，私密乳酸菌100億，富含大量洛神花與蔓越莓萃取，全面呵護女性私密處，從身體內部的保養開始，真正由內而外的改善，將最微小、最私密的細節保養好，才能好漂亮又有好心情！





或許過去因為其他生活的瑣碎事物而忽略健康，但我們從5月20日這天，不只是要提醒我們愛人，更重要的是要懂得愛自己。新冠肺炎不斷延燒，也讓更多民眾了解健康就是最重要的事，上班族們居家遠端工作期間，不妨搜尋推薦給大家的六款好物，認識各種天然植物萃取的植化營養素，了解自己的身體保健需求，補足自己需要的照護吧！



