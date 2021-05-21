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夏天妹妹搔癢好尷尬　原來是前庭炎　中醫調理還你舒爽

夏天妹妹搔癢好尷尬　原來是前庭炎　中醫調理還你舒爽
夏天妹妹搔癢好尷尬　原來是前庭炎　中醫調理還你舒爽

健康醫療網

2021-05-21 09:31:02

【健康醫療網／編輯部整理】一女性久坐辦公室，常常感覺外陰部搔癢，疼痛，癢到想要搔抓下體，但是由於姿勢不雅觀，就只能假借上廁所時處理，但是長期的摩擦，搔抓反而使的搔癢疼痛更加嚴重，於是求診婦產科檢查，才知道原來是外陰前庭炎。

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女性的外陰前庭部，其實是一個非常不起眼的生殖構造，它位於小陰唇內側底部；也就是上半部介於小陰唇與尿道口之間，下半部等同在處女膜外為底下，上面佈滿了整排的小腺體，能夠分泌滋潤尿道口及陰道口的液體，當陰道內的細菌感染到外陰部時，就會導致前庭腺體發炎的情況，西醫給於抗生素，吃了一段時間有改善，但是過了一個月又開始發作了，於是轉為求助中醫的幫忙。

十女九帶　中醫從症狀診斷前庭炎

中醫沒有內診的權利，所以很難診斷是哪裡發炎，但是藉由患者對於症狀的描述，就可以從體質著手，通常會判斷搔癢與疼痛的部位是在外側還是陰道內，再來就是請患者描述一下分泌物的狀況，俗話說：「十女九帶」，帶下是婦女常見的困擾。正常的女性由青春期開始，因為腎氣充足、脾氣健運、任脈通調，所以月經會準時來，同時帶脈堅固，陰道內會有正常的少量透明無味的黏性液體，尤其在排卵期間，具有「潤澤陰戶、防禦外邪」的作用。

古代婦科名醫傅青主在《傅青主女科》指出：「帶下俱是濕症」，濕邪是帶下病的關鍵。臨床帶下依五種顏色區分，常見為白帶及黃帶。如果帶下色白量多且青淅，屬白帶，多因脾虛濕盛、肝鬱不舒、帶脈不固所引起；如果帶下色黃濃稠，屬黃帶，多因濕熱互結，下注產生。有帶下困擾的女性，應避免吃過多冷飲冰品，脾陽如果受損，體內多餘的水濕無法排除，形成痰飲，不僅造成身體的肥胖，如果下滲到帶脈，帶脈固攝不佳，就會造成白帶增加。

90%女性前庭炎因病菌感染　反覆發作中醫可調體質

罹患前庭炎的女性，婦產科醫師內診在內陰唇的部分都會有泛紅的狀態，也就是前庭部位，而且通常會伴隨搔癢與疼痛，即使只是輕輕碰觸，就會感覺到劇烈觸痛，90%是因病菌感染引起，細菌性感染陰道會產生灰白色、帶腥味的水狀分泌物，且外陰有輕微搔癢感，當念珠菌感染分泌物呈現白色無臭、濃稠，還有像乳酪狀或豆腐渣樣的陰道分泌物，然後伴隨著陰道或外陰部極度搔癢，甚至陰道紅腫出血、排尿或性行為會疼痛。

而滴蟲感染則是一種性傳染病，男性染上這類致病原時，通常不會出現症狀；若是女性遭受感染，陰道會出現紅腫、搔癢不適，分泌物通常呈黃綠色且較濃稠、有時合併泡沫且有難聞的氣味，性交時會感到疼痛。因為性伴侶之間會交互傳染，所以治療時需一起治療，治療期間必須停止性生活，直到無感染症狀出現為止，如果症狀嚴重建議先依西醫的抗菌藥以及塞劑為主，如果症狀反反覆覆，則建議搭配中醫的體質調理。

前庭發炎　醫師分享內服外用藥方

前庭發炎多因濕熱生蟲，蟲蝕陰中所致，除了內服去濕熱的龍膽瀉肝湯、黃連解毒湯，五味敗毒散外，也必須搭配外用法：

抗菌坐藥煎

原料：苦參、蛇床子、蒲公英、黃連、黃柏、土茯苓各5錢、川花椒、枯礬各2錢、薄荷腦1錢、冰片1錢。

用法：上藥共研細末,貯瓶備用。每次上藥前,先用3%硼酸水洗凈外陰及陰道。另取醫用消毒紗布一塊,大小約10cm×10cm,先塗上少量凡士林,再塗上藥粉,後摺疊成條狀,臨睡時可敷於外陰部，當有陰道炎時可納入陰道中,清晨取出。1次未愈,可多用幾次。

如果不敢塞入陰道，也可用2000cc水濃煎上述藥材，先大火煮滾後轉小火再煮半小時，要藥材濾掉後再加入薄荷腦與冰片，可以用來沖洗與擦拭外陰部。

苦參、蛇床子、蒲公英、黃連、黃柏、川花椒解毒燥濕，有殺菌消腫止癢之功效；枯礬、冰片斂瘡燥濕，又可促進黏膜水腫的吸收；薄荷腦與冰片有鎮靜消炎的功效，全方具有廣泛抗菌的作用，對於前庭炎與陰道炎都有治療效果。

預防前庭發炎　生活預防要做好

避免長時間使用衛生護墊，保持陰道、尿道的清爽，當有搔癢發炎時，下半身應該避免穿著過度緊身的褲子，內褲也建議選棉質且寬鬆款式，最好是有抗菌功能，並勤加更換，盡量保持陰部乾爽透氣，平常千萬不要過度使用陰道灌洗液，以防破壞陰道的好菌叢。

生活作息規律、避免熬夜，睡眠要充足。務必養成規律運動習慣，多吃新鮮蔬菜，避免食用太甜、冰冷或是辛辣的食物，當感染發生時也必須避免性行為。

（文章授權提供／中醫師吳宛容）



資料來源：健康醫療網 夏天妹妹搔癢好尷尬　原來是前庭炎　中醫調理還你舒爽

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