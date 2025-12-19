我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，同時，由於憲法法庭遭在野癱瘓，導致行政、立法陷入憲政僵局，引各界譁然。台灣民意基金會今（19）日公布最新民調顯示，針對卓榮泰拒絕副署的民意反應：該民調詢問民眾：「立法院最近（12／5）否決行政院所提『（在野黨版本）《財政收支劃分法》』覆議案。對此，行政院長卓榮泰表示：『對於（立法院）不經正常議事程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。』也就是說，他將不副署、不執行這項立法院通過的法案。請問您支不支持他這項作法？」而結果顯示：25.5%非常支持，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成九支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院《財劃法》修正案，四成三不支持。不支持者比支持者多3.6個百分點。台灣民意基金會表示，這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本《財劃法》修正案，整體來說，這也顯示大罷免政治風暴平息4個月之後，風雲再起，，再度引爆。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研 究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基 金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。