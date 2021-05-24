WFH反而更累？他曝「真實心態」　反遭網嗆：是自律問題

本土疫情大爆發，全台升三級警戒，而中央流行疫情指揮中心今（24）日也公布國內新增339例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，另有校正回歸本土個案256例；面臨嚴峻疫情，許多公司早已開始要求員工遠距上班，不過就有一名網友表示，WFH（Work From Home）反而更累，貼文一出，反遭網友嗆「是自律問題」。





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該名網友在PTT以「居家工作是不是會讓人變更累」為題發文，表示疫情爆發至今，這禮拜已經是居家工作的第二週了，但他也「徹底地感受到了身體好像更不健康了，就算假日補眠，起床也都還是好累」。





原PO也提到，像是健身房關閉、補習班停課，讓他頓時失去了好多目標，因為在疫情爆發前，他一週會去四次健身房，維持良好的生活作息，飲食也會控制，最晚也都會在凌晨一點前睡著，「結果這一週在家心態直接轉變，『反正可以省掉通勤的時間，那不就代表我可以晚一點起床，可以晚一點起床那就可以熬夜』」。





他也表示自己吃的也變很隨便，「有時候沒東西煮又不敢出門，乾脆吃個泡麵」，但這也讓他覺得不是辦法，「為什麼好的習慣要養成要花很多精力，但壞習慣卻馬上就可以養成啊？大家有這種感覺嗎？還是都活的比我健康啊哈哈」。





▲一名網友發文，表示居家上班後，他反而覺得更累，並且曝光致命心態，貼文一出，反遭網友嗆「這是自律問題」。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，掀起熱議，「小時候住離學校越近的同學越容易遲到啊哈哈」、「每次返校日掃地，離學校近的都沒到或是遲到」、「在家也是可以運動呀」、「 哈哈哈哈，居家期間整個廢爆」、「我居家辦公真的成天吵架...今天輪到回辦公室的日子，覺得心情放鬆多了」、「你沒養小孩在我眼裡是在無病呻吟，你知道跟小孩關一起多痛苦嗎」。





其中就有不少網友點出關鍵，認為原PO是因為「自制力不夠」才導致上述問題產生，「你這是自律問題，跟居家辦公沒關係」、「自我約束力不夠」、「我氣色反而變更好，吃自己煮的東西也更健康，運動也在家運動，是原PO太不自律了吧」、「真的自律問題」；另外，還有一名在美國WFH（Work From Home）一年的網友表示，「我住美國，在家工作一年多了，一開始會很不習慣，但我相信你下週就會覺得好很多，我六月要出關了，竟然會捨不得」。（編輯：郭佩蓉）



