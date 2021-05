印度婦女「戴氧氣罩」煮飯是母愛？網氣炸：這是奴隸制

印度新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐,不少患者都得靠著氧氣瓶才能順暢呼吸,但醫療資源匱乏,因而釀成不少憾事。不過就在疫情嚴峻當下,印度社群網路近日瘋傳一張印度婦女戴著氧氣罩在廚房煮飯的照片,一旁還以文字附註「無條件的愛=母親」,照片一曝光,馬上引起網友撻伐。





根據《The Indian Express》等印度媒體報導,最近印度社群媒體瘋傳一張照片,從照片中可以看到有一名印度婦女已經戴著氧氣罩,卻仍然在廚房中煮飯。照片還配上文字,寫了「無條件的愛=母親,她從不下班」(Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty.)照片曝光之後,網友快速轉發,在推特以及Instagram上的討論度也越來越高。





▲印度社群網路上最近就瘋傳一張印度婦女戴著氧氣罩在廚房煮飯的照片。(圖/翻攝自mr.khabri.official IG)

儘管有人看到照片認為有經過安排或是修圖,但仍然讓不少網友看了怒氣沖天,網友表示母愛不是被父權社會用來箝制女性的藉口,紛紛留言「不是應該要讓她休息嗎」、「這不是愛,是酷刑和虐待」,有網友認為「這很不人道」、「簡直是奴隸制」,更有人憤怒表示「停止將婦女描繪成永恆的犧牲者,並給予應有的支持與幫助」





印度女歌手Chinmayi Sripada也在推特上發文,直言究竟有多少印度家庭的母親不能「請病假」,表示雖然不知道這位女士是否真的在瓦斯爐旁使用氧氣瓶,但就算這是虛構的場景,仍然應該停止宣揚這個強迫婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。印度電影製作人Naveen Mohamedali表示,這不是愛,這是社會結構下的奴隸制度。