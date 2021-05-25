印度婦女「戴氧氣罩」煮飯是母愛？網氣炸：這是奴隸制

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少患者都得靠著氧氣瓶才能順暢呼吸，但醫療資源匱乏，因而釀成不少憾事。不過就在疫情嚴峻當下，印度社群網路近日瘋傳一張印度婦女戴著氧氣罩在廚房煮飯的照片，一旁還以文字附註「無條件的愛＝母親」，照片一曝光，馬上引起網友撻伐。
根據《The Indian Express》等印度媒體報導，最近印度社群媒體瘋傳一張照片，從照片中可以看到有一名印度婦女已經戴著氧氣罩，卻仍然在廚房中煮飯。照片還配上文字，寫了「無條件的愛＝母親，她從不下班」（Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty.）照片曝光之後，網友快速轉發，在推特以及Instagram上的討論度也越來越高。
儘管有人看到照片認為有經過安排或是修圖，但仍然讓不少網友看了怒氣沖天，網友表示母愛不是被父權社會用來箝制女性的藉口，紛紛留言「不是應該要讓她休息嗎」、「這不是愛，是酷刑和虐待」，有網友認為「這很不人道」、「簡直是奴隸制」，更有人憤怒表示「停止將婦女描繪成永恆的犧牲者，並給予應有的支持與幫助」
印度女歌手Chinmayi Sripada也在推特上發文，直言究竟有多少印度家庭的母親不能「請病假」，表示雖然不知道這位女士是否真的在瓦斯爐旁使用氧氣瓶，但就算這是虛構的場景，仍然應該停止宣揚這個強迫婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。印度電影製作人Naveen Mohamedali表示，這不是愛，這是社會結構下的奴隸制度。