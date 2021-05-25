調味仙草意外失手！媽創新口味「偽蜂蜜」 真相讓網笑翻
天氣炎熱時吃不下飯時，許多人都會選擇一碗冰涼的仙草奶凍，不但可以消暑，還可以加上自己喜歡的配料，無論是大人、小孩都相當喜愛。近日，就有網友和媽媽一起幫仙草塊調味，卻意外加進「1種調味料」，直接變成新口味「偽蜂蜜」，讓母女倆都看傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 13:06:02
原PO在《爆廢公社》表示，爸爸買了一個很大塊的仙草回家，準備當飯後甜點，於是母女倆合力切塊、調味，媽媽先加了一包糖漿、一些水，接著準備加入「蜂蜜」調味。她看著媽媽豪邁一倒，忽然發現「蜂蜜」的流速怪怪的，便問媽媽「媽，妳是不是加成『麻油』了？」
媽媽聞了一下，才發現自己剛剛加的是麻油，立刻把那厚厚一層「偽蜂蜜」撈起來。原PO透露，媽媽不是輕輕倒那種，而是像煮菜加米酒那種豪邁感，也忍不住說「完啦！新口味…我還沒有勇氣去嘗試」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「笑死，到底是要退火還是補起來」、「放雞腿煮成仙草雞了」、「我也曾把麻油當蜂蜜加入鬆餅」、「準備三杯仙草」、「麻油生火，仙草退火，搞得好尷尬」、「兩種一寒一熱，喝下去不知道會…」。另外，也有人開玩笑說，「爸爸慘了」、「沒關係，可以給爸爸吃」、「只能倒掉或留給爸爸吃了」。（編輯：許智超）