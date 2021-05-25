防疫期「罐頭開封後」怎保存？專家解答了：1動作很重要
台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多民眾紛紛開始搶購日常生活用品，而近日就有網友在網路上表示疑惑「在防疫時期『罐頭開封後』該怎麼保存？」沒想到就有專家對此給出了答案，更強調了「罐頭內容物剩餘的部分應『倒出在另外的容器』保存」最為重要，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 13:51:42｜2021-05-25 14:08:33
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「罐頭開封放冷藏可以多久」的文章表示，「就是沒有過期，但是罐頭已經打開了，放在冰箱冷藏一年了，還可以吃嗎？這種時期很怕吃壞肚子」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，甚至更有專家出來解答。
網友們紛紛留言表示「好噁，開封後半天就不要吃了吧」、「一直處於結凍狀態的話可以啊」、「已經打開的就丟了吧...」、「已經開封過放個一兩個禮拜就會發霉了」、「還是丟掉吧」、「看有沒有發霉，不過建議是丟掉」、「鐵罐罐頭嗎？開封後會氧化印象中要盡量馬上吃掉」、「罐頭開封超過5天我就不敢吃了」。
事實上，根據我國《高醫醫訊》期刊中指出，鐵製的罐頭產品開封後建議先「標示開封日期」，食用時以挖取適量為原則，剩餘部分應「倒出在另外的容器，密封後保存」，避免將開封後的罐頭直接冰入冰箱，而罐頭食品都建議盡量於1週內食用完為原則。（編輯：王柏文）