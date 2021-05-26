買炒飯老闆送「防疫禮」！女拆開害羞 網暴動：成本太厚
因應本土疫情持續升溫，目前全國都進入防疫三級警戒，而不少縣市也規定餐飲業店家不得提供「內用服務」，僅限外帶。而就有一名女網友分享自己跟男友去購買炒飯後，回到家打開包裝卻發現老闆有送「防疫小禮物」，結果一看讓他們瞬間害羞起來，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 10:45:18
原PO在「Dcard」貼文指出「故事是這樣的，最近防疫期間，我跟男友幾乎都是吃外送平台比較多，但因為家裡沒什麼存貨了，所以在買存貨的同時，順便買了晚餐，我們選擇一間小吃店的炒飯當作晚餐，就當我拆開包裝時，還想說，哇！有辣椒粉捏」。
「正當我準備開口跟我男友分享時...我發現那不是粉，竟然是保險套」只見貼出的照片，老闆在一張白紙上寫著「防疫期間，記得帶套」，還附加一個保險套貼在紙上，讓原PO與男友看了害羞表示「老闆是戴還是帶啦？您還真有心」。
貼文一出，網友紛紛笑翻回應「老闆砸重本防疫了啦！笑死」、「這行銷手法很會欸」、「猜是因為生意不好，想製造話題欸」、「快笑死這個成本不符合吧」、「這成本很厚重欸」、「哪一間的啦，真的好笑」；不過也有不少人表示「博君一笑，但是不要使用比較好」、「好笑歸好笑，但記得不要亂用哈哈」。（編輯：張嘉哲）
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