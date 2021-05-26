沒抽菸也會得肺癌！遠離二手菸害，認識肺癌7警訊！顧肺4招不可少

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「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，佔70至80%，而二手菸暴露也會增加肺癌死亡風險，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20至30%，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。依國際經驗顯示，吸菸率下降20年後肺癌發生率及死亡率才會下降，從吸菸到發生肺癌期間，通常間隔20年以上。
自我須防護 5招遠離肺癌
根據國內數據顯示，雖然吸菸率有逐漸下降的趨勢，但肺癌發生率仍逐年升高，尤其罹患肺腺癌的女性有9成是不吸菸的。因此，除了避免吸菸與二手菸害，同時要減少廚房油煙、遠離空氣汙染或廢氣多的地方。國健署提供民眾自我防護5要點，一、拒吸二手菸。二，烹煮時應開啟排油煙機，為減少油煙，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物。另外，為了降低空汙對健康的危害，民眾可隨時注意空氣品質監測網訊息。三，外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露。四，空品狀況不佳時，避免戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段。五，生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。
篩檢慎思量 4風險族群要注意
低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT），是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，但僅對「重度吸菸族群」，可以降低2成死亡。根據臺灣肺癌學會研究顯示，建議以下肺癌高風險族群考量進行LDCT篩檢。
1、50至80歲，抽菸史超過30年（含戒菸時間未超過15年）之民眾。
2、具有肺癌家族史
3、有肺部病史（如肺結核、慢性肺阻塞症）
4、暴露於氡氣環境，或特定職場環境工作者，如金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等），可諮詢醫師是否需要篩檢。
然而LDCT肺癌篩檢可能衍生以下風險，提醒民眾決定做篩檢前應事前瞭解。
過度診斷的疑慮：使用低劑量電腦斷層肺癌篩檢，會診斷出惡化緩慢的肺癌，這些人就算沒有接受篩檢，也可能不會出現症狀或提早死亡，因此會有少數的比例屬於過度診斷、多治療。
假警訊的壓力：美國試驗指出，重度吸菸者接受LDCT篩檢，每4人就有1人為陽性，但每100位陽性個案，只約有4人診斷為肺癌，假警訊恐造成民眾不必要的心理負擔。
輻射暴露的風險：LDCT肺癌篩檢平均一次的輻射線暴露約為1.5毫西弗，約為在臺灣1年的天然背景輻射量。
警戒早就醫 認識肺癌7警訊
早期肺癌並非完全沒有任何症狀，瞭解肺部的警訊，有助提高自我警覺，及早發現，及早治療，常見的肺癌7種警訊包括：
1、持續咳嗽，甚至有惡化的狀況
2、痰中帶有血絲，持續一段時間後，症狀沒有緩解
3、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲
4、持續胸痛且有惡化情形
5、聲音沙啞
6、四肢關節疼痛
7、無預警體重下降、食慾不振
以上症狀也有可能不是肺癌所引起，需要時應尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。
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