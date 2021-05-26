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疫情期間慢性病複診　視訊診療5步驟一次看

疫情期間慢性病複診　視訊診療5步驟一次看
疫情期間慢性病複診　視訊診療5步驟一次看

健康醫療網

2021-05-26 15:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】慢性病人及長者為新型冠狀病毒(COVID-19)感染引發重症之高危險群，應盡量減少出門，如為領第2、3次慢性病用藥，而前往醫療院所或藥局等公共場域，將增加暴露風險。

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疫情升溫　不就醫可採電話問診

中央健康保險署李伯璋署長表示，因應疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院但有定期回診需求，為確保民眾就醫安全，健保署開放雲端醫療資訊系統之「因應天災及緊急醫療查詢作業」供醫師查詢民眾的過去就醫資訊，評估視訊診療病人目前餘藥量及病情是否穩定，如果是複診病人，醫師可採電話問診(需錄音)並開立慢性病連續處方箋，以減少疫情暴露風險。

視訊診療門診　五步驟說分明

健保署建議，持慢性病連續處方箋病人，可就近在住家附近或習慣就醫的醫療院所利用「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋，預約及看診都十分簡便，另複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，實施期限至110年5月28日止。步驟如下：

步驟1：就醫民眾請先利用健保署全球資訊網(健保署全球資訊網首頁/重要政策/COVID-19保費與就醫權益/就醫/因應COVID-19疫情之視訊診療)，查詢自己住家附近是否有「視訊診療指定院所」。

步驟2：電洽視訊診療院所預約視訊診療時間，並提供身分證字號，約定共同使用的視訊APP並預先下載(健保署全球資訊網首頁/重要政策/COVID-19保費與就醫權益/就醫/視訊診療示範影片)。

步驟3：待院所聯繫進行視訊診療。

步驟4：視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口(如得來速窗口)過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋，或經院所同意後，由藥師送藥到府。

步驟5：後續慢性病連續處方箋第2、3次領藥，可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。



資料來源：健康醫療網 疫情期間慢性病複診　視訊診療5步驟一次看

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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