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中央健康保險署李伯璋署長表示，因應疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院但有定期回診需求，為確保民眾就醫安全，健保署開放雲端醫療資訊系統之「因應天災及緊急醫療查詢作業」供醫師查詢民眾的過去就醫資訊，評估視訊診療病人目前餘藥量及病情是否穩定，如果是複診病人，醫師可採電話問診(需錄音)並開立慢性病連續處方箋，以減少疫情暴露風險。
視訊診療門診 五步驟說分明
健保署建議，持慢性病連續處方箋病人，可就近在住家附近或習慣就醫的醫療院所利用「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋，預約及看診都十分簡便，另複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，實施期限至110年5月28日止。步驟如下：
步驟1：就醫民眾請先利用健保署全球資訊網(健保署全球資訊網首頁/重要政策/COVID-19保費與就醫權益/就醫/因應COVID-19疫情之視訊診療)，查詢自己住家附近是否有「視訊診療指定院所」。
步驟2：電洽視訊診療院所預約視訊診療時間，並提供身分證字號，約定共同使用的視訊APP並預先下載(健保署全球資訊網首頁/重要政策/COVID-19保費與就醫權益/就醫/視訊診療示範影片)。
步驟3：待院所聯繫進行視訊診療。
步驟4：視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口(如得來速窗口)過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋，或經院所同意後，由藥師送藥到府。
步驟5：後續慢性病連續處方箋第2、3次領藥，可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。
資料來源：健康醫療網 疫情期間慢性病複診 視訊診療5步驟一次看
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