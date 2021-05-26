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因應疫情升溫　產險業即日起暫開放視訊取代親晤親簽

▲因應疫情升溫，產險業即日起暫開放視訊取代親晤親簽。（圖／國泰產險提供）
▲因應疫情升溫，產險業即日起暫開放視訊取代親晤親簽。（圖／國泰產險提供）

中央社

2021-05-26 21:06:21

（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會宣布，產險業即日起可在人身保險業務以視訊辦理親晤親簽，若民眾申請保險服務涉及紙本或書面作業者，可先採線上或傳真等管道進行。

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金管會昨天同意壽險業暫行措施，開放業務員視訊客戶，取代面對面親晤親簽；也就是說，目前產險、壽險業務員均可以透過視訊完成保單作業流程。

金管會今天進一步同意備查產險公會「財產保險業因應新冠肺炎疫情服務涉親晤親簽與紙本作業之暫行原則」，自即日起實施。

第一，傷害險與健康險等人身保險業務，各項作業原須親晤親簽或紙本作業者，業務員可以視訊錄音錄影辦理。

第二，無論人身保險業務或產險業務，原應採紙本或書面作業者，民眾可以電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真先行回傳保險公司，在疫情警戒降為二級以下時，再將正本繳回保險公司留存。

第三，疫情期間的理賠疑義，將由產險公會研議一致性彈性處理方案，在公會網站以問答集公告。

第四，產險業若要送審保險商品，可先以電子公文通知金管會及保發中心。

隨產壽險業疫情暫行措施都上路，金管會並要求業者強化風險控管措施。包含保險公司應確保身分證明文件影像與錄音錄影檔案清晰度及品質，供後續查核；應指定權責人員覆審相關檔案，確認客戶投保意願；應辦理抽查，針對業務員個人及公司整體抽查比例均不得低於20%，以檢視相關流程是否落實規範。

保險局長施瓊華表示，若客戶沒有影印設備，業務員可以提供客戶服務，將要保書寄送給客戶，並以視訊確認客戶親簽；客戶則可以手機等方式，將要保書關鍵內容、勾選填寫欄位等拍照回傳保險公司，以完成投保。（編輯：潘羿菁）1100526

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.04%25.96%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

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