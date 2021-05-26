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Ford 防疫出招 回廠免費 180 秒臭氧殺菌

▲ Ford 防疫出招 回廠免費 180 秒臭氧殺菌
▲ Ford 防疫出招 回廠免費 180 秒臭氧殺菌

2GameSome - 有車賞

2021-05-26 20:55:01

全台三級警戒狀態持續延長至 6 月 14 日，面對更長也更步步為營的抗疫之路，Ford 也以各項升級措施陪伴消費者及車主持續抗疫；特別在防疫指揮中心最新的同車兩人以上需配戴口罩規定下，車室空間的清潔消毒與口罩配戴的完善搭配。

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在防疫期間，全台 Ford 專業服務廠特別免費提供回廠車主 180 秒車內臭氧清潔服務，為車室內密閉環境進行全面消毒。

Ford 也呼籲車主針對所需服務提前預約，共同落實人員進廠以及客休室分流管制，為安全防疫共同盡心力。

Ford於全台新車展示中心及專業服務廠實施之防疫措施包含：

  1. 所有服務人員實施高規格自我管理，嚴格執行定時體溫量測並全程配戴口罩。
  2. 經銷及服務據點實施人流管理；展示中心客休座位間保持社交距離-使用隔板或撤除多餘座位。
  3. 所有服務據點採用顧客「實聯制」。
  4. 顧客進廠／展示中心前實施體溫量測。
  5. 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日 3 次酒精消毒。
  6. 現場備有乾洗手/酒精以供顧客使用。
  7. 客休室停止提供飲食，僅提供杯水/瓶裝水由車主主動取用。
  8. 依客戶需求，在符合防疫前提下提供到府服務。
針對更積極的車室內抗菌措施，Ford 也提醒用車人，定期前往具有原廠認證的專業服務廠更換有相關認證的空調系統產品。Ford 也於官方網站設立「抗菌專區」，提供消費者更豐富資訊，亦精選在防疫期間擁有較高詢問度的產品，包含：

PM2.5 活性碳粉塵過濾器

Motorcraft PM2.5 活性碳粉塵過濾器，其採用最高等級椰殼活性碳，具有持續高效的過濾效能，針對 1.0~3.0 微米大小的顆粒粉塵，最高過濾效率可達 98%；其中活性碳不同於傳統靜電吸附材質，具備更高的容塵量與穩定性，不易受到高溫與潮溼的影響，能有效吸附車內異味，為車室空氣品質把關。

菁萃草本抑菌去味噴霧

與知名品牌 3M 合作開發噴霧，內含原廠認證抑菌配方，天然成份對人體、動物無負擔，更友善環境，乘車隨時一噴、輕鬆分解霉菌與異味。

蒸發器清洗劑

冷氣系統的淨化也是車室空氣的進化，清洗劑可潔淨系統。在去除過敏原、異味的同時，恢復最佳出風量，延長零件壽命。另外清洗劑具可生物分解特性，對人體無毒無害，車主可安心使用。

負離子臭氧空氣清淨機

負離子具有集塵、除濕的作用，負離子數愈多，有如呼吸森林浴；臭氧具有除臭、抑菌等效果，經國際臭氧協會證實，接觸 0.1PPM 的臭氧達 10 個小時才會對人體有害，負離子臭氧空氣清淨機臭氧濃度為 0.02PPM，不僅對人體無害，還能透過空調系統循環達到車室內空氣淨化的效果。

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