▲ Ford 防疫出招 回廠免費 180 秒臭氧殺菌

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Ford 也呼籲車主針對所需服務提前預約，共同落實人員進廠以及客休室分流管制，為安全防疫共同盡心力。
Ford於全台新車展示中心及專業服務廠實施之防疫措施包含：
- 所有服務人員實施高規格自我管理，嚴格執行定時體溫量測並全程配戴口罩。
- 經銷及服務據點實施人流管理；展示中心客休座位間保持社交距離-使用隔板或撤除多餘座位。
- 所有服務據點採用顧客「實聯制」。
- 顧客進廠／展示中心前實施體溫量測。
- 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日 3 次酒精消毒。
- 現場備有乾洗手/酒精以供顧客使用。
- 客休室停止提供飲食，僅提供杯水/瓶裝水由車主主動取用。
- 依客戶需求，在符合防疫前提下提供到府服務。
PM2.5 活性碳粉塵過濾器
Motorcraft PM2.5 活性碳粉塵過濾器，其採用最高等級椰殼活性碳，具有持續高效的過濾效能，針對 1.0~3.0 微米大小的顆粒粉塵，最高過濾效率可達 98%；其中活性碳不同於傳統靜電吸附材質，具備更高的容塵量與穩定性，不易受到高溫與潮溼的影響，能有效吸附車內異味，為車室空氣品質把關。
菁萃草本抑菌去味噴霧
與知名品牌 3M 合作開發噴霧，內含原廠認證抑菌配方，天然成份對人體、動物無負擔，更友善環境，乘車隨時一噴、輕鬆分解霉菌與異味。
蒸發器清洗劑
冷氣系統的淨化也是車室空氣的進化，清洗劑可潔淨系統。在去除過敏原、異味的同時，恢復最佳出風量，延長零件壽命。另外清洗劑具可生物分解特性，對人體無毒無害，車主可安心使用。
負離子臭氧空氣清淨機
負離子具有集塵、除濕的作用，負離子數愈多，有如呼吸森林浴；臭氧具有除臭、抑菌等效果，經國際臭氧協會證實，接觸 0.1PPM 的臭氧達 10 個小時才會對人體有害，負離子臭氧空氣清淨機臭氧濃度為 0.02PPM，不僅對人體無害，還能透過空調系統循環達到車室內空氣淨化的效果。