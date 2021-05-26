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疫情警戒升級！Porsche「低接觸」方針加強防疫

▲ 疫情警戒升級！Porsche「低接觸」方針加強防疫
▲ 疫情警戒升級！Porsche「低接觸」方針加強防疫

2GameSome - 有車賞

2021-05-26 20:55:01

因應全台實施新冠肺炎三級警戒，台灣保時捷與其經銷商夥伴恪遵中央流行疫情指揮中心防疫措施，迅速加強防疫作業，優先確保所有車主、顧客，以及全體員工的健康及安全。

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全台保時捷中心、保時捷都會概念店及售後服務據點皆已全面施行實聯制、配戴口罩、體溫量測，以及落實酒精消毒雙手的進出管制，並同時調整室內空間，加大座位間距、採取梅花座位配置，以保持安全社交距離，降低傳染風險。部分仍提供交、取車保養作業的保時捷經銷據點，所有流程將採行「低接觸」機制辦理，以保障車主與員工的健康；各地保時捷經銷商也將因應各縣市最新情況調整服務內容，部分保時捷經銷據點將調整每日營業時間至下午 7 點；而客人仍可透過保時捷體驗專家（Porsche Pro）與銷售顧問可提供線上諮詢服務，所有防疫措施皆將配合政府指示辦理。

各服務項目調整詳情，敬請洽詢保時捷各地授權經銷商：

【保時捷經銷服務據點資訊】

台北保時捷中心

Tel.: +886 2 2799 8911

台北敦南保時捷展示中心

Tel.: +886 2 2738 3677

新北保時捷中心

Tel.: +886 2 2997 8911

桃園保時捷中心

展示中心 Tel.: +886 3 462 5911

售後服務中心Tel: +886 3 452 5991

台中保時捷中心

展示中心 Tel.: +886 4 2252 7959

售後服務中心Tel: +886 4 2258 7911

高雄保時捷中心

展示中心 Tel.: +886 7 365 9911

售後服務中心Tel: +886 7 361 7711

桃園保時捷都會概念店

Tel.: +886 3 356 5911

新竹保時捷都會概念店

Tel.: +886 3 656-5656

台南保時捷都會概念店

Tel.: +886 6 235 6911

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.14%44.86%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.04%25.96%
2021-05-24-2021-05-27
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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