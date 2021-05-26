▲ 疫情警戒升級！Porsche「低接觸」方針加強防疫

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全台保時捷中心、保時捷都會概念店及售後服務據點皆已全面施行實聯制、配戴口罩、體溫量測，以及落實酒精消毒雙手的進出管制，並同時調整室內空間，加大座位間距、採取梅花座位配置，以保持安全社交距離，降低傳染風險。部分仍提供交、取車保養作業的保時捷經銷據點，所有流程將採行「低接觸」機制辦理，以保障車主與員工的健康；各地保時捷經銷商也將因應各縣市最新情況調整服務內容，部分保時捷經銷據點將調整每日營業時間至下午 7 點；而客人仍可透過保時捷體驗專家（Porsche Pro）與銷售顧問可提供線上諮詢服務，所有防疫措施皆將配合政府指示辦理。
各服務項目調整詳情，敬請洽詢保時捷各地授權經銷商：
【保時捷經銷服務據點資訊】
台北保時捷中心
Tel.: +886 2 2799 8911
台北敦南保時捷展示中心
Tel.: +886 2 2738 3677
新北保時捷中心
Tel.: +886 2 2997 8911
桃園保時捷中心
展示中心 Tel.: +886 3 462 5911
售後服務中心Tel: +886 3 452 5991
台中保時捷中心
展示中心 Tel.: +886 4 2252 7959
售後服務中心Tel: +886 4 2258 7911
高雄保時捷中心
展示中心 Tel.: +886 7 365 9911
售後服務中心Tel: +886 7 361 7711
桃園保時捷都會概念店
Tel.: +886 3 356 5911
新竹保時捷都會概念店
Tel.: +886 3 656-5656
台南保時捷都會概念店
Tel.: +886 6 235 6911