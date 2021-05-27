NOW早報／女做蒸蛋忘「一步驟」！開電鍋崩潰　老饕全愣

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，崩潰表示「我的蒸蛋一個不小心...被我蒸的變發糕了XDD」，她隨即貼出照片，只見她將蛋放在電鍋中間，準備做成蒸蛋，但成品卻不是常見的滑嫩樣貌，取而代之的是蛋液已凝固且向上隆起，呈現詭異樣貌，讓她一看十分傻眼。
不過也有不少內行人分享可能原因，「鍋蓋要留一縫隙讓它透氣，才不會變成蛋糕」、「鍋底水乾了」、「要用蒸的，要用鐵架架高」、「水不夠下次再加多點」、「蛋跟水的比例不對嗎？」、「水放不夠....」；事後原PO亦解釋「我用全蛋沒用水！可能忘了放水」。
今日天氣／鋒面靠近但影響不大！全台天氣仍舊高溫
根據中央氣象局預報，今（27）日隨著北方短波槽東移，鋒面又會緩慢向南靠近台灣北部海面，不過還是沒有直接影響台灣，台灣位於鋒前，底層西南風強，水氣看來不多，山區午後仍可能有局部熱對流發展降雨機會，但是雨勢有限，範圍也不大：溫度持續偏高，尤其中南部內陸山區持續有超過36℃以上高溫的機會。
全國三級警戒延長、停課卻不停班？陳時中說明2大考量
國內本土疫情持續升溫，指揮中心已宣布全國三級警戒延長至6月14日，各級學校也採取遠距教學，外界也提出建議，認為企業應該採取「停班」措施，對此，指揮官陳時中昨（26）日表示，當然若人停止移動，一定會達到控制疫情的效果，但在考量預防「防疫疲乏」與「社會經濟活動」的維持下，指揮中心目前是根據必要產業，先把它維持順暢，這也是目前持續跟經濟部在談的地方。
陳時中說，當然停班的話人停止移動，對控制疫情會有效果，可是畢竟為了預防所謂的「防疫疲乏」，以及社會上要有一定的經濟活動，若無法維持，恐怕會對整個經濟發展造成損害，所以指揮中心會根據必要產業，來讓它們能夠維持順暢，這也是指揮中心跟經濟部一直都有在談的地方。
影／中國大陸拋橄欖枝 陳時中酸回：他們打的我們不敢用
中央流行疫情指揮中心，昨（26）日召開例行記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。針對中國大陸媒體《上觀新聞》報導提到，上海市醫藥衛生發展基金會，對外表達願意捐贈台灣疫苗，強調上海各界關心台灣疫情，希望台灣能早日度過難關，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也正面回應。
陳時中提到，疫苗是救命的，但是也有風險在，審查上面是非常嚴謹的，但隨即他又補述：「一種是他們（中國大陸）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用啦」。疫苗另外針對先前到貨的41萬劑AZ疫苗，24日完成封緘，即將配發給地方政府來供施打。對於先前開放民眾自費施打，對此陳時中表示，恐怕要稍等，因為前段時間自費施打比例不算少，也超過一成，現在疫情這樣的情況，希望想自費施打的民眾稍微等一下，讓醫護等相關人員優先施打。
最美魚販響應醫護徵召 上陣前先賣魚扛家計
護理師出身的阿澎（劉心語），有「最美魚販」的封號，她日前響應台北市長柯文哲發出「退職醫護徵召令」，引起網友熱烈討論，廣受好評，而她（25日）提到目前表單已填好，但還在等候通知，這段時間會在家幫忙賣魚。
阿澎在臉書發文表示：「大家不要激動，我只是先填好各個需要幫忙的表單，至於何時可以到現場去，還要等通知。」坦言這段時間會先在家幫忙賣魚，加上工作停擺，包括錄影、戲劇和單曲計畫都延期，直言：「希望盡自己一點點力量，希望大家可以快點渡過疫情，恢復正常的生活。」
阿澎談到護理師需要暴露在危險底下工作，真的非常辛苦，透露家中有3個護理人員，「記得過年時，大姐發燒...下班後到急診快篩，因為報告要隔兩天才會出來，她還不敢回家...自己抱著醫院棉被、枕頭到只有一個人的宿舍」，辛苦的過程讓她喊話：「她們不是服務業，是在救大家的命，謝謝所有前線人員，謝謝有妳們。」
被通知「發票中1萬」！他點開秒心寒 眾一看：這太衰了
最新一期3、4月的統一發票號碼出爐，不少民眾已經拿起手邊發票一張張來對看看自己是否中獎，增添一點生活的小確幸。不過，就有網友分享自己對發票的時候，發現自己竟然中了1萬塊，讓他非常興奮，但是點開明細一看之後瞬間掉入地獄，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「看到中獎發票發現中了1萬元！但是點開一看之後心涼了....拜託蛋塔還你們，我要發票就好....」只見貼出的照片，上面的消費明細為在蝦皮網購「肯德基蛋塔」，而下頭還寫著該張發票中了三獎，也就是1萬元的獎項，不過再往下看，卻發現該張發票被標示為「作廢」，讓原PO一秒掉入地獄。
事實上，該起烏龍事件發生於3月中旬，有網友深夜滑蝦皮購物時，意外發現肯德基的蛋塔禮盒（6入）即享券只要「35元」即可購買，資訊當時被分享出去後，立刻賣爆8萬盒蛋塔，後來緊急下架之後，蝦皮做出回應表示，針對購買蛋塔的消費者，除了全額退費以外，會補償「滿180元折180元」的全站折扣券，不會出貨，意即訂單不成立，該發票也不算數。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的太衰了＝＝哪張不中偏偏中這張」、「有一種悲傷，是我的發票停留在你的過往....」、「衰到爆開＝＝怎會剛好是這張」、「史上最痛」、「整碗涼去」、「魚與熊掌不可兼得...」、「真的會哭出來」、「至少擁有過最佳典範」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。