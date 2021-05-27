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Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2根本是披著廠車外皮的道路版賽車!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-27 09:25:20

Lamborghini推出外型更具侵略性的Huracan Super Trofeo EVO2，重新調整後的車身套件有助於提升氣流效率，強化後的煞車系統亦能縮短煞停距離，這組空力套件也適用於現行的Huracan EVO，新車售價為25萬歐元。

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Lamborghini這次推出的Huracan Super Trofeo EVO2主要針對空力效率的強化而來，它的設計靈感來自於明年準備參賽的廠車造型，頭燈採用更為細窄的輪廓詮釋，車前保桿則參考Super Trofeo Omologata的樣式與下導流融為一體，兩側進氣口的角度也加以優化，藉以得到最佳的氣流效率，尾燈造型也經過大幅調整，採用的是類似Countach的尾燈外框包圍著細長型LED燈組，雙出排氣尾管出口則調整至中央，下方的保桿還裝配有大面積的後擴散器，不過最吸睛的還是那組尺寸超大的碳纖維尾翼，搭配上側裙及多處翼板皆採用碳纖維材質，為的就是盡可能減輕重量讓動力獲得最完整的釋放。

另外在煞車性能上也有所強化，不僅碟盤尺寸增加10mm來到了390 mm，煞車卡鉗與來令片也更為放大，以應付在賽道上每一圈激烈操駕時對煞車系統的考驗，這款新車將於5/28日在法國的Paul Ricard賽道供車迷搶先目睹，並規劃在明年的Super Trofeo賽事發表，目前預估新車售價約落在25萬歐元(約新台幣863萬)，而現行的Huracan EVO也能在明年購買到這組外觀套件，不過價格未定。

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