NOW著地球聊／和尚念經作法就能漲粉？神秘的泛靈信仰！

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戰爭結束後，麥克回到家鄉，遠遠的就看到娜娜抱著嬰兒站在河邊。然而村子內的種種異樣還是讓麥克身旁的朋友起疑，一天他們終於忍不住告訴麥克：「你老婆已經死了！」沒想到，娜娜暴跳如雷對著村民大開殺戒，朋友們只好請來高僧降伏娜娜，將其供奉在廟內。
在曼谷馬哈布寺（Wat Mahabut）旁的娜娜廟，現在已成為泰國民眾最常拜訪的寺廟之一，許多人會像娜娜祈求中樂透或是遇到好姻緣，而娜娜因為其傳奇故事，也被認為是「渣男」的剋星，據說情侶前去參拜，如果男方是花心男，娜娜就會降下報應懲罰對愛情不忠的騙子。
除了娜娜廟，泰國的古曼童、佛牌等物，也是與泛靈信仰息息相關。由於佛教的戒律森嚴，強調要屏棄對紅塵物質的執著，這些陰廟或是護身符就成為一般人世俗願望的寄託。趙君朔就分享，自己日前開始經營新的網路頻道，因緣際會得知有種「漲人氣」的法事，便抱著不如一試的想法請老師做法，沒想到粉絲人數真的像火箭一樣上升，令他感到驚奇不已。不過，他也強調，這可能只是個巧合，經營頻道不能單單只靠「法力」。
趙君朔還分享了緬甸高層對占星術、幸運數字的著迷，緬甸早前的首都為仰光（Yangon），是個靠海、繁華的大都市，然而2005年11月6日軍方卻突然下令遷都至當時渺無人煙的奈比多（Naypyitaw），從廢棄的仰光辦公大樓內部陳設可見，當時人們沒有什麼準備時間就匆匆地離開了仰光。
對於緬甸遷都的原因一直以來眾說紛紜，有些人認為是仰光靠海，地理位置上容易被外國入侵或是受到海平面上升威脅，但民間一直流傳是當時有占卜師告訴軍政府，如果不遷都就會被人民推翻，軍方因此下令遷都。而從遷都的時間、政府部門與軍隊的組成、奈比多佛塔的規格等各種跡象來看，外界推測當時的將軍丹瑞（Than Shwe）幸運數字應該是「11」。
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