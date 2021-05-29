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NOW著地球聊／和尚念經作法就能漲粉？神秘的泛靈信仰！

▲泰國特別的「泛靈信仰」深深影響當地人們的日常生活，本集就來看看這些傳說有什麼迷人之處吧。（圖／翻攝自影片）
▲泰國特別的「泛靈信仰」深深影響當地人們的日常生活，本集就來看看這些傳說有什麼迷人之處吧。（圖／翻攝自影片）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-29 18:45:00｜2021-05-29 18:53:39

東南亞地區受到地形的影響，本身就擁有相當豐富的多元文化，自古印度、阿拉伯就與當地貿易往來頻繁，先後帶來印度教、佛教與伊斯蘭教；地理大發現後，西方殖民者也在當地建起基督教教堂。除了這些主流宗教，特殊的「泛靈信仰」更添加了一分神秘的色彩，本集「NOW著地球聊」邀請美中關係專家，同時也對人類學、民間信仰頗有研究的趙君朔，來分享泰國、緬甸特別的泛靈信仰，還有拜四面佛、花錢作法等有趣的經驗。

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泰國泛靈信仰中最知名的一個就是「娜娜廟」，廟中供奉的「娜娜」（Nang Nak或Mae Nak）傳說是一名女子，和丈夫麥克生活在曼谷帕卡南（Phara Khanong）的河邊小村莊。一日，麥克被徵召入伍，戰爭期間音訊全無，而獨自娜娜因為在家難產，不幸母子俱亡。

戰爭結束後，麥克回到家鄉，遠遠的就看到娜娜抱著嬰兒站在河邊。然而村子內的種種異樣還是讓麥克身旁的朋友起疑，一天他們終於忍不住告訴麥克：「你老婆已經死了！」沒想到，娜娜暴跳如雷對著村民大開殺戒，朋友們只好請來高僧降伏娜娜，將其供奉在廟內。

在曼谷馬哈布寺（Wat Mahabut）旁的娜娜廟，現在已成為泰國民眾最常拜訪的寺廟之一，許多人會像娜娜祈求中樂透或是遇到好姻緣，而娜娜因為其傳奇故事，也被認為是「渣男」的剋星，據說情侶前去參拜，如果男方是花心男，娜娜就會降下報應懲罰對愛情不忠的騙子。

除了娜娜廟，泰國的古曼童、佛牌等物，也是與泛靈信仰息息相關。由於佛教的戒律森嚴，強調要屏棄對紅塵物質的執著，這些陰廟或是護身符就成為一般人世俗願望的寄託。趙君朔就分享，自己日前開始經營新的網路頻道，因緣際會得知有種「漲人氣」的法事，便抱著不如一試的想法請老師做法，沒想到粉絲人數真的像火箭一樣上升，令他感到驚奇不已。不過，他也強調，這可能只是個巧合，經營頻道不能單單只靠「法力」。

趙君朔還分享了緬甸高層對占星術、幸運數字的著迷，緬甸早前的首都為仰光（Yangon），是個靠海、繁華的大都市，然而2005年11月6日軍方卻突然下令遷都至當時渺無人煙的奈比多（Naypyitaw），從廢棄的仰光辦公大樓內部陳設可見，當時人們沒有什麼準備時間就匆匆地離開了仰光。

對於緬甸遷都的原因一直以來眾說紛紜，有些人認為是仰光靠海，地理位置上容易被外國入侵或是受到海平面上升威脅，但民間一直流傳是當時有占卜師告訴軍政府，如果不遷都就會被人民推翻，軍方因此下令遷都。而從遷都的時間、政府部門與軍隊的組成、奈比多佛塔的規格等各種跡象來看，外界推測當時的將軍丹瑞（Than Shwe）幸運數字應該是「11」。

想要知道更多光怪陸離、奇妙又有趣的民間信仰小故事嗎？不要錯過5月29日晚上7時點的「NOW著地球聊」！

 

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