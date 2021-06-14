女外送員拼了！堅持不棄單載「這箱」狂衝 眾跪：太羞恥
外送平台近日因為疫情的緣故，使得訂單量大增，不少人不敢出門又要補貨時，就會使用平台來添買生活用品或者生鮮食材，不過卻也因為沒有節制，導致外送員騎乘機車配送困難。不過，近日一名女外送員就分享自己送餐日常，結果貼文引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 17:06:15
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「有時候都很佩服自己，很有敬業的精神，堅持不棄單，不要砲我，保溫箱已經塞滿，也有告知客人了」只見貼出的照片，機車前座已經有一個大紙箱塞滿，結果客人還買了整箱奇異果，只能勉強卡在箱子跟騎士的中間，騎起來龍頭卡卡的，相當危險。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「看你們這樣載，真的不好意思再點生鮮的東西＝＝這樣騎車真的太危險啦，點奇異果的不羞愧嗎」、「超傻眼！點整箱的奇異果到底想怎樣」、「這種整箱的鬼東西會點的人真的很敢」、「整箱奇異果有點扯了....」、「點這箱已經太羞恥了...還有外送員肯送，真的跪了」。
另外，也有不少同行表示「我不贊成這樣做，一來自己危險，二來把客人慣壞，讓客人覺得不管貨有多少都會有人幫他載，造成其他人的困擾」、「厲害....但是騎車真的要小心」、「跪了，我光前面那箱直接就要求拆單」、「看到送奇異果的都很佩服，那個箱子真的太佔空間了」、「什麼叫敬業精神...摔一次真的就不敢接這種單了」、「騎車小心啊，不要為了賺錢傷身體」。（編輯：張嘉哲）