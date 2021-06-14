COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女外送員拼了！堅持不棄單載「這箱」狂衝　眾跪：太羞恥

▲一名女外送員分享自己接到的生鮮雜貨訂單，內容物引發討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女外送員分享自己接到的生鮮雜貨訂單，內容物引發討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 17:06:15

外送平台近日因為疫情的緣故，使得訂單量大增，不少人不敢出門又要補貨時，就會使用平台來添買生活用品或者生鮮食材，不過卻也因為沒有節制，導致外送員騎乘機車配送困難。不過，近日一名女外送員就分享自己送餐日常，結果貼文引發熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「有時候都很佩服自己，很有敬業的精神，堅持不棄單，不要砲我，保溫箱已經塞滿，也有告知客人了」只見貼出的照片，機車前座已經有一個大紙箱塞滿，結果客人還買了整箱奇異果，只能勉強卡在箱子跟騎士的中間，騎起來龍頭卡卡的，相當危險。

▲女外送員分享自己日常送貨的訂單，有客人竟然點了整箱的奇異果，令人傻眼。（圖/外送員的奇聞怪事）
▲女外送員分享自己日常送貨的訂單，有客人竟然點了整箱的奇異果，令人傻眼。（圖/外送員的奇聞怪事）
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「看你們這樣載，真的不好意思再點生鮮的東西＝＝這樣騎車真的太危險啦，點奇異果的不羞愧嗎」、「超傻眼！點整箱的奇異果到底想怎樣」、「這種整箱的鬼東西會點的人真的很敢」、「整箱奇異果有點扯了....」、「點這箱已經太羞恥了...還有外送員肯送，真的跪了」。

另外，也有不少同行表示「我不贊成這樣做，一來自己危險，二來把客人慣壞，讓客人覺得不管貨有多少都會有人幫他載，造成其他人的困擾」、「厲害....但是騎車真的要小心」、「跪了，我光前面那箱直接就要求拆單」、「看到送奇異果的都很佩服，那個箱子真的太佔空間了」、「什麼叫敬業精神...摔一次真的就不敢接這種單了」、「騎車小心啊，不要為了賺錢傷身體」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.24%13.76%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.97%83.03%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀