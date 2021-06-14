做蒸蛋沒成功過！女實測「3招」全失敗 老饕抖致命錯誤
蛋類料理方式相當多元，包括茶葉蛋、水煮蛋、蒸蛋等，其中蒸蛋口感滑嫩，成為不少人喜愛的美食之一。不過，就有一名女網友指出，自己每次烹飪蒸蛋沒有一次成功，就算照著其他人提供的3種方法也都失敗，因此焦急詢問「請問有人要來救一下嗎？」對此，就有許多達人一看立馬揪出最大失誤！
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 21:07:54
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自身雖然廚藝不佳，但連蒸蛋這件簡單的事也失敗多次！她指出，每次成品出來總是一堆氣孔，且沒有平滑的口感，「有人說，電鍋插根筷子比較容易成功，但是蒸很久；有人說，不要蒸太久蛋都老了，且沒插筷子；有人說，是蛋打得不夠久」。她透露，建議這3種撇步的人最後都成功了，但她試過後全失敗，讓她無奈詢問「請問有人要來救一下嗎？防疫在家吃真的考驗廚藝」。
問題一曝光後，就引來網友討論，「隨便攪拌拿去蒸就好了，蓋子跟鍋子中間要放筷子」、「水的比例不對」、「蒸蛋很簡單啦，你是不能凝固嗎」、「比例問題，高湯多一點就解決了」、「你又不是要做布丁，蒸蛋我覺得有氣孔反而還比較好吃...」、「要用溫水，沒難度」。
其中就有內行人揪出問題點，指出原PO少了「過篩」步驟，直言「氣孔是蛋液裡面的泡泡，可以過篩，吃起來不滑可能是水太少或太熟」、「過篩會比較滑」、「蓋子不能密封，然後蒸蛋要篩」、「蛋要篩過才能蒸」、「要說氣孔的話，你有過篩嗎？過完篩有用竹籤把剩餘的泡戳破嗎？都有的話再考慮溫度問題」、「蛋液過篩，鍋蓋不要全蓋」、 一堆氣孔，不就是蛋要過濾」、「過篩+蛋水一比五+放筷子留縫」。（編輯：陳雅雲）