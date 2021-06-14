做蒸蛋沒成功過！女實測「3招」全失敗　老饕抖致命錯誤

我是廣告 請繼續往下閱讀

「有人說，電鍋插根筷子比較容易成功，但是蒸很久；有人說，不要蒸太久蛋都老了，且沒插筷子；有人說，是蛋打得不夠久」

▲女網友表示烹飪蒸蛋每次都失敗。（圖／翻攝PTT）

少了「過篩」步驟