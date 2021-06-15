蒸蛋只能用電鍋？20年老饕曝「另類祕方」 3步驟就成型
「蒸蛋」口感軟嫩又富含營養，且使用電鍋就可以做出美味蒸蛋，口味更是應有盡有，深受不少大小朋友喜愛。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，做蒸蛋總是沒有一次成功，意外釣出一名20年老饕公開不用電鍋的「另類祕方」，透過3步驟輕鬆成型。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 07:19:02
該網友透露，20幾年前做了兩個月的蒸蛋早餐，光是前面實驗做出好吃的蒸蛋就花了一個半月，最後實驗出自認為最美味的做法，方法十分簡單。
1.材料2顆蛋＋高湯
2.先把蛋打勻之後，把高湯倒入再打勻，拌到有點像湯的質地，有點氣泡也沒關係
3.放入電鍋蒸20至30分鐘，不用特別加鹽，要放什麼料可以隨意加
他也表示，與時俱進的現在，可以將第3步驟改為使用「快煮鍋」，將蛋跟水以1：1的比例隔水加熱蒸，也可以做出成型的蒸蛋，但他卻笑稱「當年的比較好吃！當年吃的是口感，高湯有點鹹味，所以不加鹽，覺得太淡的人還是加一點吧」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「高湯好像很厲害，明天來做」、「太強了」；對此，更有網友分享「我蒸蛋照著網路的比例去做，只不過多加了一點糖，就變成雞蛋布丁了」。（編輯：賴詠璿）