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蒸蛋表面「有氣孔不光滑」超醜？過來人吐解方：成功改善

▲蒸蛋表面「有氣孔不光滑」超醜？過來人吐解方。（示意圖／翻攝photoAC）
▲蒸蛋表面「有氣孔不光滑」超醜？過來人吐解方。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 10:17:10

「蒸蛋」口感軟嫩又富含營養，且使用電鍋就可以做出美味蒸蛋，口味更是應有盡有，深受不少大小朋友喜愛。而近日就有一名網友在網路上提供了「蒸蛋表面有氣孔不光滑」的改善方式，而許多過來人網友也紛紛直言「成功改善」，引起熱議。

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▲原PO更吐出改善「蒸蛋表面有氣孔」的解方，他直言「蒸出來會有一堆氣孔，主要是電鍋的水蒸氣太強太大了，插一雙筷子主要目的就是減少他的壓力」。（示意圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO更吐出改善「蒸蛋表面有氣孔」的解方，他直言「蒸出來會有一堆氣孔，主要是電鍋的水蒸氣太強太大了，插一雙筷子主要目的就是減少他的壓力」。（示意圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「蒸蛋沒有一次成功...」的回文表示，「蒸蛋真的很好吃，如果自己做的話還可以加一些喜歡的材料，比如說火腿香菇肉末之類的，甚至加皮蛋鹹蛋，這樣就是三色蛋了」，甚至原PO更吐出改善「蒸蛋表面有氣孔」的解方，他直言「蒸出來會有一堆氣孔，主要是電鍋的水蒸氣太強太大了，插一雙筷子主要目的就是減少他的壓力，如果你使用這個方法也失敗的話，那也可以試試在蒸蛋的容器上面包上一層保鮮膜再蒸，這樣應該就不會再失敗了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「推這樣的方法，我也是這樣成功的」、「蒸的水要用煮沸過的水，蒸蛋要小火」、「煮沸過的水+1」、「我的也是煮沸後的溫水，省事沒氣泡」、「保鮮膜的部分，可以推薦用蓋錫箔紙或是蓋子比較好」。（編輯：王柏文）

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