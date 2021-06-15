吃便當夾起「傳說食材」瞬間胃口全沒！眾眼睛全亮：賺到
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名女網友指出，中午買了控肉便當來享用，卻意外見到「傳說中的食材」而讓她瞬間胃口全沒，無奈直呼「覺得會製造下次吃控肉的心裡陰影！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 19:03:26
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示午餐買了便當，認為便當中的控肉十分好吃又入味，決定留下最大一塊肉等到最後才享用。但當她一夾起，竟發現肉上長了一塊凸起物，讓她瞬間胃口全沒，「這是不是…傳說中的豬奶頭，不想浪費食物，想咬掉再吃，也抗拒的咬不下去，覺得會製造下次吃控肉的心裡陰影」。
貼文一曝光，就引來網友嚇壞留言，「真的～我也愛吃爌肉飯～～但往往看到那顆都有點沒胃口了！」、「還好在看到這張圖片之前我已經吃飽了」、「我也不能接受，而且有的毛還沒剃乾淨」、「專業的廚師應該會修掉」、「我也遇過，真的會沒食慾」、「公司便當也看過幾次，現在都還有控肉恐懼症…」、「這部位我覺得比較油一點，味道不是很好」。
不過，也有許多老饕反而大讚直呼，「這是極品欸。不容易看到的部位」、「萬分之一的機率，快去簽樂透」、「第一次看到控肉的豬奶頭」、「哇…你賺到了」、「一隻豬才幾顆而已，珍貴啊」。（編輯：陳雅雲）