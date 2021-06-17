▲ Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 小改登場 預計年底在台發表

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亮點一：多項選配 創造專屬於自己的狠角色
全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 新增三車色：光譜藍、designo 消光藍、designo 消光白，同時推出多項選配，包含 AMG 夜色套件 II，除了更講究於保桿細節，車尾廠徽以及車型銘牌亦搭配亮黑塗裝。此外，大量鍍鉻飾條點綴的 V8 風格套件也能透過選配強調肅殺感，搭配全新 21 吋AMG 五輻雙肋式鍛造輪圈。
本次新增五種 Nappa 真皮顏色：曠野棕、經典紅、蔚藍、靜白、銀雪灰，搭配專屬座椅、車門扶手以及方向盤，並採用同色皮革為腳踏墊收邊和 AMG 刺繡標誌。
亮點二：性能與舒適兼具的四門轎跑
全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 為 Mercedes-AMG 獨立開發的第三款車型，開拓四門轎跑的市場需求，五座設定讓 GT 4-Door Coupé 更貼近日常生活應用。全新調校 AMG RIDE CONTROL+ 利用多氣室氣壓懸吊系統作根基，與新避震系統結合，以雙閥門新式可調電子阻尼，系統依照車速、懸吊系統所接受到之路況資料等不同駕駛需求，進而調整阻尼設定；一方面能普遍提升行車舒適度，另一方面也能藉由模式調整，切換至更為運動化的設定。
亮點三：全新 AMG Performance 電容式方向盤
全新世代 AMG Performance 方向盤，導入電容式設計，能夠靈活操控數位儀表、MBUX 多媒體系統等車輛設定；全新方向盤亦配置 AMG 方向盤操控旋鈕，駕駛者可以迅速切換駕駛模式，一手掌握舒適與性能。
【全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 簡易規格表】
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
上市日期 /
建議售價
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+
3.0 L 直列六缸 EQ Boost 渦輪增壓引擎
2,999
367/500
AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
預計最快年底 / 價格未定