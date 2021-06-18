蒸蛋怎做才鮮香嫩滑？美食家揭「1特殊容器」：Q彈又可口
「蒸蛋」口感軟嫩又富含營養，且使用電鍋就可以做出美味蒸蛋，口味更是應有盡有，深受不少大小朋友喜愛。而近日就有一位美食家在網路上分享了一種做蒸蛋的「特殊容器」，表示這樣做出來的蒸蛋「鮮香嫩滑、Q彈又可口」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 12:08:57
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》中指出，「一般情況下在做蒸蛋時，都是『用碗』來蒸蛋，不過用橘子皮來當碗，蒸出來的雞蛋好看，味道也更加好吃」。隨後他們也曝光了做法，「首先準備2個新鮮的橘子、4個雞蛋、2克鹽，先將準備好的橘子清洗乾淨，然後切掉一個小蓋子，用勺子將里面的果肉挖乾淨，但不要挖的太深，裡面的白色纖維絲不要挖掉」。 《小乾倩倩的遊戲的美食》更接著說，「然後將準備好的雞蛋打入碗中，加入少許的清水，清水的量不要超過雞蛋液的1/3，攪拌好了之後，放入準備好的食鹽，將鹽攪拌至融化，雞蛋液攪好之後過濾一下，這樣蒸出來的雞蛋更加的細膩，然後將雞蛋液倒8分滿到橘子皮裡面就可以」。
最後將一開始切掉的橘子皮蓋子蓋在上面，然後用牙簽固定，蒸鍋中加入足夠量的水，將裝有雞蛋液的橘子放到蒸鍋裡面，等到鍋中的水煮開之後，再蒸10分鐘，這樣做好的蒸蛋清香可口、嫩滑Q彈。（編輯：王柏文）