什麼品種的蝦子最好吃？老饕答案一面倒：整隻能吃超划算
海鮮有百百種，但熱愛海鮮的人，肯定對於鮮甜的蝦子感到非常有興趣，市面上販售著不同種類的蝦子，其肉質、價位都不盡相同。近日，就有網友討論「哪一種蝦子才是大家心目中最好吃的呢？」貼文引發廣大迴響，更釣出不少老饕大讚「一款蝦」整隻都能吃最划算。
編輯中心/綜合報導
2021-06-20 16:31:37
原PO在PTT貼文指出「最近看到別人在討論小龍蝦，看著肚子都開始餓了起來，決定今天去買個一斤蝦子來啃，現在常見的不外乎就是草蝦、白蝦、明蝦、泰國蝦，想請問大家覺得哪種蝦子最好吃呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「泰國蝦啊」、「泰國蝦肉最多，厚實又好吃」、「蝦頭美味，蝦身嫩Q甜，泰國蝦」、「泰國蝦可以吸蝦頭又能吃肉身，最划算」、「草蝦白蝦都是吃肉質Q甜，泰國蝦吃粗飽，蝦頭跟肉身都能吃，超划算」、「泰國蝦的蝦頭讚」、「泰國蝦的蝦頭蛋真的超好吃的嗚嗚」、「喜歡泰國蝦肉QQ的口感」。
不過，也有人認為「怎沒人提到天使紅蝦，也還不錯」、「天使紅蝦口感比較不是那個Q，如果不新鮮更不好吃」、「覺得是大草蝦欸」、「白蝦煮料理最好吃吧，蝦子不用大，是肉要Q甜」、「最不喜歡泰國蝦，現在喜歡草蝦」、「好買的就草蝦，藍鑽蝦雖是白蝦，飼養環境不同，但也很好吃」。（編輯：張嘉哲）