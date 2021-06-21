確診了怎麼吃？營養師揭「3大飲食關鍵」：幫助康復痊癒

雖然近日確診數逐漸下降，讓本土疫情似乎有稍稍趨緩的跡象，不過各界也不斷呼籲「防疫仍然不可鬆懈」，那麼如果真的不幸確診新冠肺炎該怎麼辦？除了居家隔離、等待康復，營養師高敏敏也分享「3大營養重點」，提供給民眾參考。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

營養照護是戰勝病毒的重要癒後關鍵

高熱量、高蛋白、充足水分攝取

▲高敏敏提到，只要遵守「確診新冠肺炎的飲食3關鍵」，也就是「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，便能幫助你更快康復痊癒。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲高敏敏提到，只要遵守「確診新冠肺炎的飲食3關鍵」，也就是「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，便能幫助你更快康復痊癒。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

增加熱量攝取

第二「補充蛋白質營養」，避免肌肉流失耗損使身體更虛弱、降低癒後恢復力，可以「多吃蛋、肉、豆製品」，以原型優質蛋白為主；也可以「自製奶昔」，用豆漿、牛奶、優格＋香蕉＋堅果醬，做高蛋白奶昔；還有「蛋白質飲品」，若吃不下，可以利用高蛋白飲來補充營養。





第三「水分補充足夠」，因為發燒、流汗、咳嗽、腹瀉等，都會增加身體水分流失，為避免身體缺水、脫水、電解質失衡，可以「少量多次喝水」，避免身體缺水、痰越來越濃稠；和「自製水果水」，可把新鮮水果加進白開水中，替換不同味道的水份，避免味覺疲勞；也可以「喝電解質飲料」，補充發燒、流汗、嘔吐、腹瀉之電解質。





最後，高敏敏也表示，請每天盡可能的維持體重，因為體重是反應身體水分維持及營養狀態很直接的指標，「請謹記以上營養原則，搭配多活動、多休息幫助更快恢復健康生活，也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺 ！一起加油渡難關」。（編輯：郭佩蓉）





【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】





▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

× ▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）