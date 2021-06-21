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確診了怎麼吃？營養師揭「3大飲食關鍵」：幫助康復痊癒

▲不幸確診新冠肺炎該怎麼辦？除了居家隔離、等待康復，營養師高敏敏也分享「3大營養重點」，提供給民眾參考。（示意圖／取自pixabay）
▲不幸確診新冠肺炎該怎麼辦？除了居家隔離、等待康復，營養師高敏敏也分享「3大營養重點」，提供給民眾參考。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 16:10:34

雖然近日確診數逐漸下降，讓本土疫情似乎有稍稍趨緩的跡象，不過各界也不斷呼籲「防疫仍然不可鬆懈」，那麼如果真的不幸確診新冠肺炎該怎麼辦？除了居家隔離、等待康復，營養師高敏敏也分享「3大營養重點」，提供給民眾參考。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，若不幸確診了新冠肺炎，除了居家隔離、等待康復，還有「3大營養重點」也是必須注意的，因為新冠確診病人，目前有5成以上是輕症或無症狀，因此「營養照護是戰勝病毒的重要癒後關鍵」。她提到，只要遵守「確診新冠肺炎的飲食3關鍵」，也就是「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，便能幫助更快康復痊癒。

▲高敏敏提到，只要遵守「確診新冠肺炎的飲食3關鍵」，也就是「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，便能幫助你更快康復痊癒。（圖／營養師高敏敏
▲高敏敏提到，只要遵守「確診新冠肺炎的飲食3關鍵」，也就是「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，便能幫助你更快康復痊癒。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
第一「增加熱量攝取」，約+250~500大卡/日。感染會增加體內壓力，請多吃高營養熱量密度的食物或飲品，才有足夠熱量對抗體內耗損，像是「少量多餐」，就算不餓，也務必確保熱量足夠，減少對本體的損耗；「吃酪梨、喝堅果飲」，可透過油脂食物的攝取 提高能量進食；還有「配方營養品」，若食慾不振、身體不舒服，可視情況補充配方營養品，讓熱量、營養達到需求。

第二「補充蛋白質營養」，避免肌肉流失耗損使身體更虛弱、降低癒後恢復力，可以「多吃蛋、肉、豆製品」，以原型優質蛋白為主；也可以「自製奶昔」，用豆漿、牛奶、優格＋香蕉＋堅果醬，做高蛋白奶昔；還有「蛋白質飲品」，若吃不下，可以利用高蛋白飲來補充營養。

第三「水分補充足夠」，因為發燒、流汗、咳嗽、腹瀉等，都會增加身體水分流失，為避免身體缺水、脫水、電解質失衡，可以「少量多次喝水」，避免身體缺水、痰越來越濃稠；和「自製水果水」，可把新鮮水果加進白開水中，替換不同味道的水份，避免味覺疲勞；也可以「喝電解質飲料」，補充發燒、流汗、嘔吐、腹瀉之電解質。

最後，高敏敏也表示，請每天盡可能的維持體重，因為體重是反應身體水分維持及營養狀態很直接的指標，「請謹記以上營養原則，搭配多活動、多休息幫助更快恢復健康生活，也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺 ！一起加油渡難關」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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