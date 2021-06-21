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斜背休旅＋1！Audi Q5 Sportback 285 萬起預售開跑

▲ 斜背休旅＋1！Audi Q5 Sportback 285 萬起預售開跑
▲ 斜背休旅＋1！Audi Q5 Sportback 285 萬起預售開跑

2GameSome - 有車賞

2021-06-21 17:25:00

Audi 持續拓展產品陣容，繼 3 月Audi Q2、Q5及 Q8 接續登台，Audi Q5 Sportback 首次引進台灣市場，台灣奧迪推出 45 TFSI quattro advanced 與限量 Edition One 兩款預售車型，即日起展開預售，預售價285萬元起。

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Audi Q5 Sportback 具前衛、侵略性的動感造型，從車頭視覺望去整體將頭燈位置上移至極限，單體式八角型水箱護罩不只變得更寬幅更將其視覺位置下移，融合銳利的肌肉摺線，打造更外放、更運動感的面貌，此外還有從頭燈線條延伸貫穿整體車側的流線身形，收尾至 C 柱斜背的優美曲線。

至於四環品牌的靈魂元素「燈光設計」，不僅換上新型照明設計風格，其中 Audi Q5 Sportback 亦可選配新世代 Digital OLED 照明科技，其設有三款個性化燈光造型，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的燈光造型，同時 OLED 燈組更具有車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外。

在動力效能方面，Audi Q5 Sportback 採單一動力規格，搭載最新 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，可輸出最大馬力 265 hp，標配先進Audi quattro ultra智慧型四輪傳動系統，透過行進間自動靈活轉換所需動能傳動模式，搭配 12V 輕型複合動力系統，藉由高效能的動力科技優勢，讓其保有駕馭樂趣同時亦擁有更節能且流暢的行路質感。

針對安全科技，Audi Q5 Sportback 亦標配完善主被動駕駛輔助系統，如 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統等功能。

Audi Q5 Sportback 雙車型啟動預售

全新 Audi Q5 Sportback 開始預售，除率先提供 45 TFSI quattro advanced 車型之外，台灣奧迪更針對外觀與燈光科技進行配備升級，同步推出限量 50 台的 45 TFSI quattro Edition One 車型，其外觀風格換上 S line 黑色外觀套件塗裝搭配黑色後視鏡，配有紅色卡鉗的 20 吋鋁圈，並搭配最新的 OLED 尾燈套件。

Audi Q5 Sportback 車系預售價】

Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One

NT$ 302萬元

Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced

NT$ 285萬元

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