▲ 斜背休旅＋1！Audi Q5 Sportback 285 萬起預售開跑

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Audi Q5 Sportback 具前衛、侵略性的動感造型，從車頭視覺望去整體將頭燈位置上移至極限，單體式八角型水箱護罩不只變得更寬幅更將其視覺位置下移，融合銳利的肌肉摺線，打造更外放、更運動感的面貌，此外還有從頭燈線條延伸貫穿整體車側的流線身形，收尾至 C 柱斜背的優美曲線。





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至於四環品牌的靈魂元素「燈光設計」，不僅換上新型照明設計風格，其中 Audi Q5 Sportback 亦可選配新世代 Digital OLED 照明科技，其設有三款個性化燈光造型，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的燈光造型，同時 OLED 燈組更具有車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外。





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在動力效能方面，Audi Q5 Sportback 採單一動力規格，搭載最新 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，可輸出最大馬力 265 hp，標配先進Audi quattro ultra智慧型四輪傳動系統，透過行進間自動靈活轉換所需動能傳動模式，搭配 12V 輕型複合動力系統，藉由高效能的動力科技優勢，讓其保有駕馭樂趣同時亦擁有更節能且流暢的行路質感。





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針對安全科技，Audi Q5 Sportback 亦標配完善主被動駕駛輔助系統，如 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統等功能。





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Audi Q5 Sportback 雙車型啟動預售





全新 Audi Q5 Sportback 開始預售，除率先提供 45 TFSI quattro advanced 車型之外，台灣奧迪更針對外觀與燈光科技進行配備升級，同步推出限量 50 台的 45 TFSI quattro Edition One 車型，其外觀風格換上 S line 黑色外觀套件塗裝搭配黑色後視鏡，配有紅色卡鉗的 20 吋鋁圈，並搭配最新的 OLED 尾燈套件。



